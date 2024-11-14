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التحقيقات تكشف سبب محاولة "حلاق" التخلص من حياته ببندر طهطا في سوهاج

محاولة انتحار حلاق
محاولة انتحار حلاق فى سوهاج

كشفت التحقيقات أسباب محاولة حلاق التخلص من حياته ببندر طهطا، بتناول قرص لحفظ الغلال، وتم نقله من مستشفى طهطا العام  إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

محاولة انتحار حلاق ببندر طهطا 

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد عبدالرحيم السمان معاون أول مباحث قسم شرطة طهطا بوصول المدعو أحمد ر ر ع م- سن 21 عامًا حلاق إلى مستشفى طهطا العام مصابًا “حالة تسمم“ ”ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال” وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ومقيم بقسم طهطا.


سوء الحالة النفسية والخلافات الأسرية وراء محاولة الانتحار 

وبالانتقال والفحص أفاد شقيقه “رفعت”، 19 عامًا - حلاق، مقيم بذات الناحية أثناء تواجد شقيقه بمحل الحلاقة الخاص بهما الكائن بذات العنوان تناول "قرص لحفظ الغلال" مما أدي لإصابته لسوء حالته النفسية لوجود خلافات أسريه ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم بالواقعة.


تحذير الأزهر الشريف من الانتحار 

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.
وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

 

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