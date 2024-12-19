العامة للبترول تنجح في إعادة حقل GPY للإنتاج بعد توقفه لسنوات

نجحت الشركة العامة للبترول تحقيق قصة نجاح في حقل GPY المكتشف عام 1981، وذلك فى إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة ضمن المبادرة التى اطلقتها الوزارة فى هذا الشأن، والتى أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح المهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة، أن هذا الحقل توقف عن الإنتاج منذ أعوام، ليقود فريق العمل الحقل للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج في تاريخه بعد العودة إلى حفر آبار مائلة فيه لاستهداف خزانات جديدة في أنسب الأماكن بعد وضوح الصورة تحت الأرض.

وكانت خطة العمل مبنية على قيام الشركة بمسح سيزمي جديد على كامل مساحة مناطق الشركة في الصحراء الغربية بجودة عالية بجانب استخدام بعض التسجيلات الحديثة والتكامل بينهما للوصول إلى الإنتاج من طبقات جديدة في هذا الحقل وبجودة عالية، لينتج الحقل في غضون 3 سنوات ما يقارب 1.5 مليون برميل مكافئ، وهو أكثر ما أنتجه الحقل في أربعين عامًا حتى توقفه.

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