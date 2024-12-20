الجمعة 20 ديسمبر 2024
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اقتصاد

3 بيانات مطلوبة لإتمام الحوالة في بنك مصر

بنك مصر،فيتو
بنك مصر،فيتو

يحرص بنك مصر على تقديم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه في شتى الفروع المنتشرة بأنحاء الجمهورية، ومنها استلام الحوالات من الخارج، حيث تخضع لعدة أساسيات خلال عملية الصرف والتعامل داخل فروع البنك المتعددة.

 

بيانات الحوالات البنكية

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي: 

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

 

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها.

وهناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

 

كيفية صرف حوالة الدولار من بنك مصر 

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

 

حوالات الدولار 

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

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