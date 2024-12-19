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رياضة

محمد صلاح في المركز 11 ومرموش 59 بين أفضل 100 لاعب بالعالم

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024 والتي شهدت تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخبنا الوطني.

وتواجد محمد صلاح في المركز الـ11، كما احتل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ59 بالقائمة.

محمد صلاح تفوق على كول بالمر لاعب تشيلسي، بوكايو ساكا جناح أرسنال، والعديد من النجوم العالميين أبرزهم ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وفجر فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، مفاجأة بشأن مستقبل الثلاثي محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، مع ليفربول، في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما قاله رومانو عبر شبكة "Give Me Sport" البريطانية فإنه لا توجد أي تغييرات جوهرية بشأن مفاوضات ليفربول مع اللاعبين الثلاثة، رغم وجود عروض لهم بالفعل، مؤكدا أن هناك مناقشات بين ليفربول واللاعبين ووكلائهم حول مدة العقد الجديد والراتب الأسبوعي.

وجاءت تصريحات رومانو رغم إعلان شبكة "Caught Offside" صباح اليوم أن ليفربول ومحمد صلاح قد توصلا لاتفاق، وأن هناك إعلان وشيك عن استمرار اللاعب بعقد جديد في قلعة "أنفيلد" قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، ليكون بمثابة هدية عيد الميلاد بالنسبة للجماهير.

وشدد فابريزيو رومانو أن ليفربول غير مستعد لرحيل محمد صلاح، وإذا غادر مع الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك سيكون هناك صيف قوي بالنادي الإنجليزي لإعادة بناء الفريق.

وبحسب صحيفة "CaughtOffside" الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول اتخذت خطوة مهمة نحو تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين.

وذكرت الصحيفة، أن الإعلان عن تجديد عقد صلاح سيكون في ديسمبر الجاري، حيث ترى إدارة ليفربول بقاء الدولي المصري خطوة مهمة باعتباره أحد اللاعبين الأساسيين في النادي.

ويستعد فريق ليفربول، لمواجهة نظيره ساوثهامبتون في إطار لقاءات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كاراباو، علي أرضية ملعب "سانت ماري".

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في ربع نهائي كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

وتذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في ربع نهائي كأس كاراباو عبر قناة beIN Sports HD 2.
 وتأهل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح إلى ربع نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي نفس النتيجة التي حققها ساوثهامبتون ضد ستوك سيتي، في دور الـ16 من البطولة، ليتأهل إلى ملاقاة ليفربول الليلة.

وتقام مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس كاراباو، مساء الخميس، بعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.

غياب سلوت عن مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون

ووضع الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، ناديه في ورطة بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال تعادل الريدز أمام فولهام 2/2، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كورتيس جونز حصل على بطاقة صفراء، في الدقيقة 57، نتيجة تدخله العنيف على لاعب فولهام أليكس إيوبي، وهو ما تسبب ذلك في غضب سلوت، الذي ظل يعترض على قرار الحكم، ليقرر الأخير منح الهولندي بطاقة صفراء.

وتُعد تلك البطاقة الصفراء هي الثالثة لـ سلوت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعدما تحصل على واحدة أمام تشيلسي، وأخرى أمام آرسنال.

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الجارديان البريطانية الكسندر ارنولد إنتر ميامي الأمريكي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش محمد صلاح

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