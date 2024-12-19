أشرف العربي يناقش مع مدير إدارة التعليم الخاص استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالدقهلية

اجتمع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية، بوكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات، بحضور أسماء فودة مدير إدارة التعليم الخاص، لمناقشة دعم وتطوير العملية التعليمية والاستعداد للامتحانات.

4 محاور في اجتماع بتعليم الدقهلية

وتناول الاجتماع عدة محاور أهمها:

- التأكيد على تنفيذ جميع القرارات الوزارية.

- التأكيد على دعم المدارس الخاصة في ضوء القرارات الوزارية والتعليمات.

- الاستعداد لأعمال الامتحانات.

- آلية طباعة الامتحانات للمدارس الخاصة طبقا للكتاب الدوري ٣٢.



- الالتزام بالتعليمات سعيًا لإنجاح العملية الامتحانية.

وفي ختام الاجتماع، حث الجميع على الالتزام بالتعليمات سعيًا لإنجاح العملية الامتحانية وتمنى للجميع التوفيق في مهمتهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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