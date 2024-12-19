الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرار وزاري باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار شريف فتحي
ads

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف.

الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة

ويُعد ذلك هو أول هيكل تنظيمي للمتحف منذ افتتاحه عام 2021، ما يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار نحو تطوير منظومة العمل بالهيئات والجهات التابعة لإكسابها مزيدًا من المرونة والسرعة في تنفيذ أهدافها وأنشطتها واختصاصاتها الوظيفية، ومهام وتكليفات العمل على النحو الأمثل.

وأوضح الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف يشمل عددا من الإدارات في مجالات العمل المختلفة من بينها الأثرية والعلمية  والعلاقات الدولية والعامة والإعلام والتحول الرقمي وغيرها، بما يضمن قيام المتحف بإدارة الشئون الأثرية  والفنية إلى جانب الاستفادة من موارده والاستثمار في المجالات المختلفة.

هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

وأوضح الدكتور أحمد رحيمه، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة تضمن أيضًا بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن، ومن بينها الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزير السياحة والآثار وزير السياحة المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة هيئة المتحف القومي للحضارة – أسيوط

مواد متعلقة

لأول مرة، السياحة تختار شركتين سعوديتين لخدمة الحجاج

السياحة والآثار تختتم اليوم تلقى طلبات الشركات للحصول على حصة الحج المباشر

شريف فتحي يستعرض عوامل النهوض بقطاع السياحة

المتحف القومي للحضارة ينظم عددا من الجولات الإرشادية المجانية لذوي الهمم
ads

الأكثر قراءة

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

قمة الدول الثماني تعتمد إعلان القاهرة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

التحقيقات تكشف سر تخلص شاب من حياته أسفل عجلات المترو بمحطة الشمس

إعلان القاهرة، قادة القمة يلتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

منوعات

المزيد

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصريحات السيسي خلال افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة أفضل

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية