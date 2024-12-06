المتحف القومي للحضارة ينظم عددا من الجولات الإرشادية المجانية لذوي الهمم

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عددًا من الجولات الارشادية المجانية بلغة الإشارة ومجموعة من الأنشطة والورش التعليمية والفنية لزائري المتحف من مختلف الفئات العمرية من الكبار والشباب والأطفال وذوي الهمم.

الجولات الإرشادية المجانية بالمتحف القومي للحضارة

يأتي ذلك في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالاهتمام بذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع وتعزيز دور الوزارة والهيئات التابعة لها في رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وإثراء معرفتهم بأهمية السياحة وتراث وحضارة بلدهم وبناء جيل واعٍ بقيم وطنه وتاريخه وترسيخ شعور الانتماء لديهم.



ومن جانبه، أكد الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، على حرص المتحف على تنظيم هذه الجولات الارشادية والأنشطة لتفعيل دوره المجتمعي ونشر الوعي الثقافي والأثري بين جميع فئات المجتمع وتعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية العريقة، لافتًا إلى أن إشراك أصحاب الهمم في هذه الفعاليات جاء من منطلق إيمان المتحف بالدور الهام لهم بما يمتلكونه من قدرات وحرصه علي إشراكهم مع جميع أبناء المجتمع والتمتع بحقوقهم في معرفة تاريخ بلدهم وحضارتهم.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن المتحف يحتفل بهذا اليوم تزامنًا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، لزيادة الوعي بقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم والتوعية المجتمعية بها، كما حرص على تقديم كافة التجهيزات المسبقة من خلال توفير كافة احتياجات ذوي الهمم من كراسي متحركة، وأماكن خاصة لهم، وتسهيل دخولهم إلى المتحف، بما يضمن توفير تجربة زيارة شاملة وممتعة لهم.



وأضافت أن المتحف قام أيضا بإجراء تجربة تفاعلية أمام الزائرين عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام لمجموعة مختارة من أبرز القطع الأثرية المعروضة وذلك باستخدام فلتر انستغرام الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار مؤخرًا بالتعاون مع شركة ميتا العالمية لتحسين تجربة الزائرين بالمتحف.

شهادة الإتاحة لذوي الهمم من الاتحاد العالمي

وأوضحت الدكتورة نشوى جابر نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، أن الجولات الارشادية التي تم تنظيمها تضمنت تعريف الزائرين بمقتنيات المتحف الفريدة والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور بالإضافة إلى جولة بالمنطقة المفتوحة بالمتحف المطلة على بحيرة عين القاهرة، هذا بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الورش الفنية وتعليمية والسرد القصصي بالمكتبة العامة للمتحف تعرفوا خلالها على قصص المصري القديم وقصص الأطفال.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية حصل على شهادة الإتاحة لذوي الهمم من الاتحاد العالمي للإعاقة بالشارقة عام 2022، والتي تُمنح للمؤسسات التي لديها إتاحة بيئية وتسمح بزيارة ذوي الهمم لها وتتيح لهم فرصة الزيارة والدمج في أنشطة وفعاليات المتحف.

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