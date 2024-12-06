الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف القومي للحضارة ينظم عددا من الجولات الإرشادية المجانية لذوي الهمم

أنشطة المتحف القومي
أنشطة المتحف القومي للحضارة المصرية

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عددًا من الجولات الارشادية المجانية بلغة الإشارة ومجموعة من الأنشطة والورش التعليمية والفنية لزائري المتحف من مختلف الفئات العمرية من الكبار والشباب والأطفال وذوي الهمم.

الجولات الإرشادية المجانية بالمتحف القومي للحضارة

يأتي ذلك في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالاهتمام بذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع وتعزيز دور الوزارة والهيئات التابعة لها في رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وإثراء معرفتهم بأهمية السياحة وتراث وحضارة بلدهم وبناء جيل واعٍ بقيم وطنه وتاريخه وترسيخ شعور الانتماء لديهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، على حرص المتحف على تنظيم هذه الجولات الارشادية والأنشطة لتفعيل دوره المجتمعي ونشر الوعي الثقافي والأثري بين جميع فئات المجتمع وتعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية العريقة، لافتًا إلى أن إشراك أصحاب الهمم في هذه الفعاليات جاء من منطلق إيمان المتحف بالدور الهام لهم بما يمتلكونه من قدرات وحرصه علي إشراكهم مع جميع أبناء المجتمع والتمتع بحقوقهم في معرفة تاريخ بلدهم وحضارتهم.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن المتحف يحتفل بهذا اليوم تزامنًا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، لزيادة الوعي بقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم والتوعية المجتمعية بها، كما حرص على تقديم كافة التجهيزات المسبقة من خلال توفير كافة احتياجات ذوي الهمم من كراسي متحركة، وأماكن خاصة لهم، وتسهيل دخولهم إلى المتحف، بما يضمن توفير تجربة زيارة شاملة وممتعة لهم. 

وأضافت أن المتحف قام أيضا بإجراء تجربة تفاعلية أمام الزائرين عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام لمجموعة مختارة من أبرز القطع الأثرية المعروضة وذلك باستخدام فلتر انستغرام الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار مؤخرًا بالتعاون مع شركة ميتا العالمية لتحسين تجربة الزائرين بالمتحف.

شهادة الإتاحة لذوي الهمم من الاتحاد العالمي

وأوضحت الدكتورة نشوى جابر نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، أن الجولات الارشادية التي تم تنظيمها تضمنت تعريف الزائرين بمقتنيات المتحف الفريدة والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور بالإضافة إلى جولة بالمنطقة المفتوحة بالمتحف المطلة على بحيرة عين القاهرة، هذا بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الورش الفنية وتعليمية والسرد القصصي بالمكتبة العامة للمتحف تعرفوا خلالها على قصص المصري القديم وقصص الأطفال.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية حصل على شهادة الإتاحة لذوي الهمم من الاتحاد العالمي للإعاقة بالشارقة عام 2022، والتي تُمنح للمؤسسات التي لديها إتاحة بيئية وتسمح بزيارة ذوي الهمم لها وتتيح لهم فرصة الزيارة والدمج في أنشطة وفعاليات المتحف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية ذوي الهمم شريف فتحي الفسطاط وزير السياحة والآثار

مواد متعلقة

وزير السياحة يلتقي بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج

وزير السياحة يتفقد مستجدات مشروع تطوير الخدمات بالقلعة

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

شركات السياحة تستعد لموسم الحج.. وإجراءات جديدة لعدم تكرار كارثة العام الماضي.. 36 ألف تأشيرة لقرعة «السياحى».. و6 آلاف لبرامج الـ5 نجوم

الأكثر قراءة

سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE

بعد وفاتهما، الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا على الطرق

اتحاد جدة يحسم الكلاسيكو أمام النصر بالضربة القاضية (فيديو)

تفاصيل زيارة قرينة الرئيس السيسي سلطنة عمان (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 7- 12- 2024

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

هل تخلت روسيا عن الأسد، تقرير لوكالة بلومبرج يكشف عن مفاجأة في سوريا

منوعات

المزيد

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع أورلاندو.. الزمالك ضد إنيمبا.. ليفربول أمام جيرونا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهمية الدعاء وجهاد النفس وكيفية قبول التوبة

«ما كذب الفؤاد ما رأى»، هل كلمة الفؤاد تعني القلب فقط؟

معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

المزيد
الجريدة الرسمية