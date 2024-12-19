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وزير العمل: بدأنا بالعاصمة الإدارية ومشروع الضبعة للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة،فيتو
العمالة غير المنتظمة،فيتو
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أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس عن استمرار،"الوزارة" في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، للعمالة غير المنتظمة،داخل مواقع العمل بكافة المحافظات  والتي بدأت بمواقع عمل في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ومشروع الضبعة النووية بمرسى مطروح، واليوم الإعلان عن الاستمرار في تلك الإجراءات داخل  مواقع عمل  بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة الصحة،وأكد الوزير الانتهاء من استخراج 839 شهادة جديدة لعمال من الأسكندرية 

 

قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

 

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار جهود التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم والرعاية لهم، والتأمين الصحي عليهم، حيث أن هذه الشهادات التي يتم استخراجها بالمجان، بعد اختبارات، وتشارك فيها الإدارة المركزية للتدريب المهني، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وعدد من الخبراء والمدربين، أصبحت ضمن شروط التأمين الصحي، وتأكيد على امتلاك العمالة غير المنتظمة المهارات اللازمة في حال رغبتها الانتقال إلى عمل آخر في الداخل والخارج، أو كوثيقة مطلوبة ضمن مسوغات التعيين.

وأوضح الوزير أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية

 

وقال المهندس محمد كمال مديرية مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية: إن عملية  الاختبارات واستخراج الشهادات بدأت بالعاملين بشركة "أوراسكوم " بمشروع المترو الجديد بمنطقة أبو قير بالمحافظة، ثم مشروع القطار السريع ببرج العرب.

 

التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة 

 

 وأشار إلى أنه فور استخراج الشهادات يتم تسجيل البيانات على" المنظومة الإلكترونية"،بهدف تسهيل تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة من بين هؤلاء، والذين انضموا إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وأكد المهندس محمد كمال على استمرار  تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران في التوسع في قاعدة بيانات هذه الفئة، وتقديم الدعم والحماية لهم في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

شارك في متابعة الاختبارات واستخراج الشهادات: مصطفى صلاح من العاملين بالإدارة المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، ومهندس محمد عبد الحكيم، ود. محمد صلاح، من الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأمل الجيوشي مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية عمل الإسكندرية  ..

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