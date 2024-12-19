حملات تموينية على أسواق الخضروات والفاكهة بالمنصورة

تشهد مدينة المنصورة بالدقهلية حملات مكثفة علي منافذ الخضروات تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لضبط الأسعار والتأكد من الإعلان عنها وتوفير جميع المنتجات وعدم المغالاة.

حملات على منافذ الخضار بالمنصورة

وترأس رؤساء حي شرق وحي غرب ومديرية التموين حملات المرور على منافذ بيع الخضروات والفاكهة بنطاق مدينة المنصورة.



وأشرف علي أعمال الحملة محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، ووائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصورة، والدكتورة شيماء الهندي مدير التجارة الداخلية والأسواق بمديرية التموين.

المرور على 13 منفذ بنطاق مدينة المنصورة

وأوضح اللواء " مرزوق " أنه تم المرور علي 13 منفذ بنطاق مدينة المنصورة وأسفر المرور عن تحرير 11 محضر مخالفة وفرض غرامة فورية علي عدد منهم، حيث تم المرور علي 6 منافذ بنطاق حي شرق المنصورة أسفر عن تحرير 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و2 محضر اشغال طريق وذلك لتعدي ملاك هذه المنافذ المساحة المقررة لهم وتم علي الفور تغريم كل منفذ منهم مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه

تحرير محاضر وغرامات بالآلاف

كما تم المرور علي 7 منافذ بنطاق حي غرب المنصورة أسفر عن تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و2 محضر نظافة لـ 2 منفذ لوجود مخلفات صلبة بجوار هذه المنافذ وعدم نظافة محيط المنفذ وتم على الفور تغريم كل منفذ منهم مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه.



وأكد " المحافظ " أن أعمال الحملة مستمرة حتي عودة الانضباط لجميع المنافذ والبيع بأسعار تنافسية داخل مدينة المنصورة وبمختلف مدن المحافظة.

وشدد علي أنه سيتم إلغاء ترخيص المنفذ غير الملتزم فورًا بعد المرور عليه أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ الهدف منها هو توفير المنتجات بأسعار تنافسية عن السوق وليس البيع بسعر السوق أو أعلى منه، محذرًا جميع أصحاب المنافذ بأنه لا تهاون مطلقًا مع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.