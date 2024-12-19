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محافظات

حملات تموينية على أسواق الخضروات والفاكهة بالمنصورة

المرور علي منافذ
المرور علي منافذ الخضار بالمنصورة، فيتو

تشهد مدينة المنصورة بالدقهلية حملات مكثفة علي منافذ الخضروات تنفيذا لتكليفات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  لضبط الأسعار والتأكد من الإعلان عنها وتوفير جميع المنتجات وعدم المغالاة.

حملات على منافذ الخضار بالمنصورة 

وترأس رؤساء حي شرق وحي غرب ومديرية التموين حملات المرور على منافذ بيع الخضروات والفاكهة بنطاق مدينة المنصورة.

 


وأشرف علي أعمال الحملة محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، ووائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصورة، والدكتورة شيماء الهندي مدير التجارة الداخلية والأسواق بمديرية التموين.

 

المرور على 13 منفذ بنطاق مدينة المنصورة

وأوضح اللواء " مرزوق " أنه تم المرور علي 13 منفذ بنطاق مدينة المنصورة وأسفر المرور عن تحرير 11 محضر مخالفة وفرض غرامة فورية علي عدد منهم، حيث تم المرور علي 6 منافذ بنطاق حي شرق المنصورة أسفر عن تحرير  2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و2 محضر اشغال طريق وذلك لتعدي ملاك هذه المنافذ المساحة المقررة لهم  وتم علي الفور تغريم كل منفذ منهم مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه 

تحرير محاضر وغرامات بالآلاف 

كما تم المرور علي 7 منافذ بنطاق حي غرب المنصورة أسفر عن تحرير  5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و2 محضر نظافة لـ 2 منفذ لوجود مخلفات صلبة بجوار هذه المنافذ وعدم نظافة محيط المنفذ وتم على الفور تغريم كل منفذ منهم مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه.


وأكد " المحافظ " أن أعمال الحملة مستمرة حتي عودة الانضباط لجميع المنافذ والبيع بأسعار تنافسية داخل مدينة المنصورة وبمختلف مدن المحافظة.

وشدد علي أنه سيتم إلغاء ترخيص المنفذ غير الملتزم فورًا بعد المرور عليه أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ الهدف منها هو توفير المنتجات بأسعار تنافسية عن السوق وليس البيع بسعر السوق أو أعلى منه، محذرًا جميع أصحاب المنافذ بأنه لا تهاون مطلقًا مع المخالفين.

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