تعرف على أحدث خواص الذكاء الاصطناعي بتطبيق "يوتيوب"

قامت يوتيوب، بالكشف عن ميزات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح عبر تحديث جديد السماح لمنصات المحتوى عبر اليوتيوب مزيدا من التحكم فى تدريب الذكاء الاصطناعى من جهات خارجية، وذلك لحماية المبدعين من التزييف العميق الذى يقلد صورهم، بما فى ذلك وجوههم وأصواتهم.

شركات الذكاء الاصطناعي

كما سيتيح التحديث الجديد لمنشئى المحتوى تحديد ما إذا كانوا يريدون من شركات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم لتدريب نماذج اللغة الكبيرة، بحيث يمكنهم أيضًا منح الإذن لشركات الذكاء الاصطناعي المحددة، مع منع الآخرين من استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع تحديد شركة الذكاء الاصطناعى التى يمكنها تدريب النماذج باستخدام مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

كما تقوم يوتيوب YouTube بتجربة ميزة تتيح للمبدعين الردود الصوتية على التعليقات بصوتهم، إذا كنت منشئ محتوى في مجموعة الاختبار، فيمكن النقر على أيقونة الموجة الصوتية عند الرد الصوتى على التعليق بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أسهل طرق وقف الإعلانات

من ناحية أخرى، يقوم العديد من مستخدمي “يوتيوب” بالبحث عبر الإنترنت عن أسهل طرق وقف الإعلانات أثناء مشاهدة قنوات “يوتيوب”، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة إيقاف عرض الإعلانات بفيديوهات “يوتيوب” الفردية.

- يمكن إيقاف خاصية تحقيق الربح لأي فيديوهات سبق وتم تحمّيلها، وذلك عبر تسجِّيل الدخول إلى يوتيوب والضغط على صورة الملف الشخصي استوديو يوتيوب.

- الضغط على المحتوى في القائمة اليمنى واختَيار الفيديو المراد إيقاف عرض الإعلانات عليه، ثم الضغط على تحقيق الربح في القائمة اليمنى، وفي المربّع "تحقيق الربح" في أعلى الصفحة، الضغط على إيقاف تطبيق والنقر على حفظ في أعلى يسار الشاشة.

- كما يمكن فلترة الإعلانات من فئات عامة أو خاصة أو من نطاقات معيّنة للمعلنين على AdSense عبر تسجيل الدخول إلى الحساب على AdSense في أعلى يمين الصفحة، الضغط على رمز القائمة.

- الضغط على عناصر التحكّم في الحظر ثم مضيف YouTube و​​لحظر عناوين URL محدّدة للمعلنين الضغط على علامة التبويب عناوين URL للمعلنين في الشريط الأفقي في أعلى الصفحة وأدخِل عناوين URL في المربّع الذي يظهر على الشاشة ثم الضغط على منع عناوين URL.

وقف ظهور الإعلانات المصنّفة

- لوقف ظهور الإعلانات المصنّفة حسب الفئة العامة أو الحسّاسة يتم الضغط على علامة التبويب المناسبة في الشريط الأفقي في أعلى الصفحة واستخدِم عناصر التحكّم الظاهرة على الصفحة للسماح بفئات الإعلانات أو منعها حيث تُحفظ التغييرات تلقائيًا عند اختيارها.

ويوتيوب هو موقع ويب يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية مجانًا ومشاهدتها عبر البث الحي (بدل التنزيل) ومشاركتها والتعليق عليها وغير ذلك.. أسسه في 14 فبراير سنة 2005م ثلاثة موظفين سابقين من شركة باي بال هم تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم، في مدينة سان برونو، وكان يستخدم تقنية برنامج أدوبي فلاش لعرض المقاطع المتحركة، أما الآن فيعتمد تقنية إتش تي إم إل 5. ومحتوى الموقع يتنوع بين مقاطع الأفلام، والتلفاز، والموسيقى، وكذلك الفيديو المنتج من قبل الهواة، وغيرها. وهو حاليًا مزود بأكثر من ألفي موظف.

وفي أكتوبر 2006 أعلنت شركة Google التوصل لاتفاقية لشراء الموقع مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.31 مليار يورو. ويعتبر الموقع من مواقع ويب 2.0.

ويتيح يوتيوب للمستخدمين تحميل وعرض وتقييم ومشاركة وإضافة إلى قوائم التشغيل والإبلاغ عن مقاطع الفيديو والتعليق عليها والاشتراك مع مستخدمين آخرين.

يتضمن المحتوى المتاح مقاطع الفيديو ومقاطع البرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام القصيرة والوثائقية والتسجيلات الصوتية ومقاطع الأفلام والبث المباشر وتدوين الفيديو ومقاطع الفيديو الأصلية القصيرة ومقاطع الفيديو التعليمية.

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