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ثقافة وفنون

انتهاء مونتاج 5 حلقات من مسلسل روج أسود

روج أسود
روج أسود

 انتهى المخرج محمد حماقي من أعمال مونتاج 5 حلقات من مسلسل “روج أسود”،  المقرر عرضه خارج السباق الرمضان.

وانتهت أسرة العمل من تصوير جميع مشاهد العمل، ويتبقى لهم فقط بعض المشاهد الخارجية من العمل.

 

تفاصيل مسلسل روج أسود

 تدور أحداث مسلسل روج أسود حول أحداث من داخل محكمة الأسرة المصرية وهو مكون من 30 حلقة، والمقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره والمونتاج والألوان.

يجمع المسلسل عددا من نجوم الفن في مقدمتهم الفنانة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

روج أسود يتناول 5 قصص حقيقة

 وقال أيمن سليم مؤلف العمل  في تصريحات لـ فيتو: إن العمل عرض علي المنتج ممدوح شاهين منذ 3 سنوات ولكن لم يتم الاتفاق عليه، وخلال هذه السنوات قدمت مسلسل "دائما عامر" ومسلسل "أزمة منتصف العمر"، وتلقيت بعدها اتصال منه يريد مشروع "روج أسود" لتنفيذه.

وأضاف: “جمعتنا جلسة عمل وتم الاتفاق على كل النقاط، وبالفعل بدأنا تصوير العمل والتحضير لكل شىء، وبعد ذلك تم التوقف لمدة 7 أشهر بسبب مشاكل في الإنتاج”.

 وأكد أن فكرة العمل حصل عليها من أحد أصدقائه بحكم عمله مستشارًا بمحكمة الأسرة، وكان دائما يسأله عن بعض الاستشارات القانونية، وبعدها وجد ان هناك مخزون كبير جدًّا داخل محكمة الأسرة، وإن المشاكل ليست مقتصرة فقط على الخلافات الاقتصادية بسبب المعيشة، أو الخيانة الزوجية، بل هناك أسباب كثيرة وتفاصيل أكثر وأكثر سوف يتم عرضها في مسلسل "روج أسود".

وأضاف: بعد أن قرأت العديد من القصص والحكايات قررت اختيار 6 قصص تشبهني وتكون قريبة من الجمهور، وبالفعل تم تحديدهم، ولكن نظرًا لظروف الإنتاج قررنا الاستغناء عن قصة منهم.

وأوضح “القصة السادسة من العمل التي تم الاستغناء عنها أقوم حاليًّا بكتابتها في مسلسل لوحدها يكون 10 حلقات فقط، لأنها من أهم القصص، وكل قصة تصلح لتكون عمل مختلف، ولكن أحب الجماعية، باختلاف الطبقات والأعمال في العمل”.

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