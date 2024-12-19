وزير الشئون النيابية: النيابة الإدارية تقوم بدور وطني لدعم حوكمة مؤسسات الدولة

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في احتفالية هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على إنشائها.

احتفالية هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على إنشائها

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمحافظين، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

هيئة النيابة الإدارية تقوم بدور وطني فعال

وأكد المستشار محمود فوزي، أن هيئة النيابة الإدارية تقوم بدور وطني فعال، في دعم حوكمة مؤسسات الدولة المصرية، وتعزيز منظومة المسئولية الإدارية.

النيابة الإدارية إحدى الركائز في ضمان سير العمل

وأوضح الوزير أن هيئة النيابة الإدارية، إحدى الركائز في ضمان سير العمل في مرافق الدولة بانتظام واضطراد وفق معايير الكفاءة والنزاهة.

الدور الوطني لهيئة النيابة الإدارية

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الدور الوطني للنيابة الإدارية لا يقتصر فقط على تطبيق القانون، بل يمتد ليشمل حماية المواطن المصري وضمان حصوله على خدمات حكومية عادلة، من خلال تحقيقاتها المستقلة وقراراتها المنصفة.

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