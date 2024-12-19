الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعاون بين هيئة الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي لتحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر

تعاون بين هيئة الاستثمار
تعاون بين هيئة الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي

 استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبناء القدرات حول تحسين منهجيات إعداد إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وفرانشيسكا سبينيلي، رئيس وحدة إحصاءات الاستثمار الدولي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الورشة ونخبة من الخبراء ومسئولي جهات حصر وإعداد بيانات الاستثمار الأجنبي في دول ألمانيا وفرنسا والمجر وإيطاليا والبرتغال، إلي جانب المختصين من إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة وممثلي البنك المركزي المصري.

 

 في كلمتها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن هذه الورشة تأتي ضمن شراكة طويلة الأمد بين الهيئة والمنظمة، مشيرة إلى أن التعاون المشترك قد ساهم في تحسين منهجية حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة يتم توجيهها لدعم صانع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص.

الدكتورة داليا الهواري، فيتو
الدكتورة داليا الهواري، فيتو

تعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية المصرية 

 كما أعربت عن تطلعها لأن تسهم الورشة في تعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية المصرية عبر تحسين جودة الإحصاءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق معايير أعلى من الشفافية والدقة التي تلبي الاحتياجات الوطنية والدولية.

 

تحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر

 تناولت الورشة على مدار يومين موضوعات أساسية لتحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ركزت المناقشات على أفضل الممارسات الدولية في إعداد العينات، تقدير الأرباح، واحتساب تأثير تقلبات أسعار الصرف، استنادًا إلى معايير دليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للاستثمار الاستثمار الاجنبى المباشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البنك المركزى المصرى المنظومة الاستثمارية المصرية

مواد متعلقة

الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة أكسيس هيلث تبحثان التعاون لجذب استثمارات جديدة في قطاع الصحة

البنك المركزى الكورى الجنوبي يعلن عن تدابير عاجلة لاستقرار أسعار الصرف

جهود جذب الاستثمارات لمصر، السيسي يوجه الحكومة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي.. قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل الأبرز

الهيئة العامة للاستثمار تستضيف فعاليات البرنامج التدريبي (COMFAR) بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد الأوروبي

صندوق النقد الدولي يصدر بيانا مهما عن مصر
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

إيقاف حركة المترو بين محطتي هارون وهشام بركات

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

انقلب السحر على آبي أحمد، حشود الأمهرة يتظاهرون ضد جرائم حكومة إثيوبيا (فيديو)

دولة عربية تسلم الكيان الصهيوني فلسطينيًّا نفذ عملية في إسرائيل

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

قائمة المشاركين في قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الجديدة

منوعات

المزيد

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز المرشحين للتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية