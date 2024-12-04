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اقتصاد

البنك المركزى الكورى الجنوبي يعلن عن تدابير عاجلة لاستقرار أسعار الصرف

البنك المركزى الكورى
البنك المركزى الكورى الجنوبي، فيتو

البنك المركزى الكورى الجنوبي، أعلن البنك المركزى الكورى الجنوبي، اليوم الأربعاء، عن تدابير عاجلة لتعزيز السيولة قصيرة الأجل حسب “ اندبندينت عربية ” وسيستخدم تدابير لاستقرار سوق العملات الأجنبية عند الحاجة، بعدما ألغى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية المفاجئ الذي تم اصداره منذ ساعات  .

 

كوريا  الجنوبية - فيتنو 
كوريا  الجنوبية - فيتنو 

 

 اجتماع طارئ لمجلس إدارة البنك المركزي

 

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارة البنك المركزي، حيث أكد البنك في بيان عقب الاجتماع أنه سيوفر قروضًا خاصة، حسب “ اندبندينت عربية ” إذا لزم الأمر، لضخ الأموال في السوق.


وقال البنك، "كما أعلن بالتعاون مع الحكومة، سنوفر سيولة كافية لفترة محدودة حتى تستقر الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي"، مجددًا بذلك تعهدًا قدمه في وقت سابق من اليوم وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك.

 

تخصيص 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) لصندوق استقرار سوق الأسهم


وذكرت وكالة الأنباء المحلية (يونهاب) في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن هيئة الرقابة المالية الكورية مستعدة لتخصيص 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) لصندوق استقرار سوق الأسهم في أي وقت.

 

المركزى الكوري الجنوبي - فيتو 
المركزى الكوري الجنوبي - فيتو 

 


تقلبات حادة في الأسهم الكورية


وشهدت الأسهم الكورية الجنوبية تقلبات حادة في الأسواق الأميركية امس الثلاثاء، وسط الاضطرابات السياسية التي ضربت الاقتصاد الـ13 الأكبر في العالم.
حيث تراجع صندوق iShares MSCI South Korea ETF (EWY)، الذي يتتبع أداء أكثر من 90 شركة كورية جنوبية كبيرة ومتوسطة الحجم، سبعة في المئة ليصل إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا.
مع ذلك، قلص الصندوق خسائره في وقت لاحق من اليوم وأغلق منخفضًا 1.6 في المئة بعد رفع الرئيس يون حالة الطوارئ عقب تصويت الجمعية الوطنية لإلغاء مرسوم الأحكام العرفية.
على الجانب الآخر، سجلت المؤشرات الأميركية الرئيسة أداء متباينًا، إذ ارتفع مؤشر (S&P 500) 0.05 في المئة، فيما أضاف مؤشر "ناسداك" 0.4 في المئة ليغلق كلاهما عند مستويات قياسية، أما مؤشر "داو جونز"، الذي يضم 30 سهمًا، فتراجع 0.2 في المئة ليكون الأقل أداءً.



تحركات الاسواق الكورية الجنوبية اليوم 

واليوم الأربعاء، افتتحت الأسواق الكورية الجنوبية على انخفاض بعد يوم شهد اضطرابات سياسية غير مسبوقة، إذ تراجع مؤشر "كوسبي" 1.8 في المئة، بينما انخفض مؤشر "كوسداك" اثنين في المئة وسط تداولات متقلبة على خلفية أنباء عن احتمال ضخ الحكومة أموالًا لدعم الأسواق. 


 

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