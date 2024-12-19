لاعب الزمالك يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر ناصر منسي مهاجم الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الخامسة اليوم الخميس.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 4 أهداف

على فوزي إنبي 3 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 3 أهداف

وسام أبو علي الأهلي هدفان

حسين الشحات الأهلي هدفان

محمد هلال البنك الأهلي هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

محمد علي بن حمودة غزل المحلة هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

عمرو ناصر فاركو هدفان

صديق أويجولا بيراميدز هدفان

أحمد عاطف بيراميدز هدفان

محمد الشامي المصري البورسعيدي هدفان

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط قبل انطلاق مباريات اليوم في افتتاح الجولة الخامسة.

ويلتقي اليوم الخميس، حرس الحدود مع المصري، والجيش مع بتروجت، والزمالك مع سيراميكا كليوباترا.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط

2- الزمالك 9 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 7 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- الجونة 3 نقاط

15- مودرن سبورت 3 نقاط

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة



وتعود مسابقة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى اليوم الخميس بثلاث مواجهات قوية علي رأسهم مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا فيما تأجلت مباراة الأهلي مع سموحة حتي 7 يناير المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري

الخميس 19 ديسمبر

حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي..5 مساء - ستاد السويس

طلائع الجيش ضد بتروجيت..5 مساء - ستاد جهاز الرياضة

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا..8 مساء - ستاد القاهرة



الجمعة 20 ديسمبر

الجونة ضد إنبى..5 مساء - ستاد خالد بشارة بالغردقة

مودرن سبورت ضد البنك الأهلى..5 مساء - ستاد القاهرة

فاركو ضد زد إف سي.. 8 مساء - ستاد حرس الحدود

السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري..5 مساء - ستاد غزل المحلة

الإسماعيلى ضد بيراميدز..8 مساء - ستاد الإسماعيلية

7 يناير 2025

الأهلي ضد سموحة.. 5 مساء

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق تأجيل لقاء الأهلي وسموحة، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي، إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل باستاد القاهرة الدولي، بدلًا من يوم 22 ديسمبر الجاري.



وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلًا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس الإنتركونتيننتال.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هى بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه

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