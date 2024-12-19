دولة عربية تسلم الكيان الصهيوني فلسطينيًّا نفذ عملية في إسرائيل

سلمت السلطات المغربية شابًّا إلى إسرائيل بعد توقيفه في عام 2023 بالرباط بناء على مذكرة اعتقال صدرت عن سلطات الإحتلال الإسرائيلية.

السلطات المغربية سلمت تل أبيب نسيم خليبات

وقالت شرطة إسرائيل في بلاغ نشرته على حسابها الرسمي في موقع "إكس" يوم الثلاثاء 17 ديسمبر: "إن السلطات المغربية سلمت تل أبيب نسيم خليبات المشتبه به في وضع عبوة ناسفة قرب مكاتب وزارة الصحة في مدينة الناصرة عام 2021".

وكان خليبات، وفقًا لنص بلاغ الشرطة الإسرائيلية قد فر من الأراضي الفلسطينية المحتلة في مارس 2022 عقب تفجير العبوة التي تسببت بأضرار كبيرة.

السلطات المغربية تُسلم نسيم كليبات، المشتبه به في وضع عبوة ناسفة قرب مكاتب وزارة الصحة في الناصرة عام 2021. وكان كليبات قد فرّ من الدولة في أذار مارس 2022، عقب تفجير العبوة التي تسببت بأضرار كبيرة.



تجدر الإشارة إلى أن عملية القبض وتسليم كليبات تُعد الأولى من نوعها لشرطة إسرائيل،… — شرطة اسرائيل- israel police (@Israelpolice_Ar) December 17, 2024

العملية نفذت بتعاون بين شعبة الاستخبارات

وأشار البلاغ إلى أن عملية القبض على الشاب الفلسطيني خليبات (يحمل الجنسية الإسرائيلية) وتسليمه، تعد الأولى من نوعها لشرطة الإحتلال الإسرائيلية.

وأوضح أن العملية نفذت بتعاون بين شعبة الاستخبارات، والوحدة الجوية، ووحدة "يمار" الشمال، وبمساعدة الدائرة الدولية في النيابة العامة.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر 2021، حين قام نسيم خليبات رفقة شخصين أحدهما من أقاربه علي وجعفر، بالتخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة.

مذكرة بحث دولية صدرت عن سلطات الإحتلال الإسرائيلية

وحسب الرواية الإسرائيلية، تمكن منفذو العملية من الفرار بعد وضعهم قنبلة وتفجيرها عن بعد ما تسبب في تدمير واجهة المبنى، لتقود التحقيقات حسب صحيفة "جون أفريك" الفرنسية إلى اعتقال علي وجعفر في 8 مارس 2022 فيما فر نسيم في 9 مارس إلى دبي ومن هناك إلى تركيا ثم إلى المغرب حيث اعتقل بمطار مراكش في يناير 2023 بناء على نشرة حمراء، ومذكرة بحث دولية صدرت عن سلطات الإحتلال الإسرائيلية.

وكان "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

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