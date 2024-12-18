الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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انفوجراف

يتكون من 4 قمم وفي محيط 3 دول.. جبل الشيخ السوري الذي سيطر عليه الاحتلال (فيديوجراف)

جبل الشيخ، فيتو
جبل الشيخ، فيتو

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قوات الاحتلال جبل الشيخ جبل الشيخ السوري الجولان إسرائيل نتنياهو جيش الاحتلال سوريا لبنان

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