الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: بلينكن ناقش مع أردوغان دعم الانتقال السياسي بسوريا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، فيتو

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن أنتوني بلينكن أكد أهمية احترام كل الجهات بسوريا لحقوق الإنسان وحماية المدنيين بما في ذلك الأقليات.

 

تدفق المساعدات الإنسانية للسوريين

وأشار إلى أن بلينكن شدد على أهمية تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وأكد حاجة النازحين السوريين للحماية.

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الانتقال السياسي في سوريا

ولفتت إلى أن أنتوني بلينكن ناقش مع  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات في سوريا ودعم الانتقال السياسي.

 

النازحون السوريين

يأتي هذا فيما أكدت الأمم المتحدة، بأن هناك 1.1 مليون نازح إضافي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ارتفاع كبير في أسعار السلع 

وأشارت تقارير إعلامية إلى ارتفاع أسعار السلع مثل الخبز إلى أعلى المستويات، واصطف السوريون في دمشق أمام المخابز للحصول على بضع أرغفة.

 

ارتفاع أسعار الخبز في سوريا

وأكدت التقارير أنه مع سقوط نظام الأسد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز بـ دمشق.

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الخارجية الأمريكية بلينكن سوريا النازحين السوريين بشار الأسد أردوغان

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