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رياضة

تعرف على نتائج المدربين الأجانب مع الزمالك أمام سيراميكا

جروس، فيتو
جروس، فيتو

 يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتستعرض فيتو نتائج الزمالك في مباريات سيراميكا مع المدربين الأجانب.

يعتبر السويسري كريستيان جروس هو المدرب الأجنبي السادس الذي يقود تدريب الزمالك في مواجهات سيراميكا كليوباترا حيث أقيمت 9 مباريات بين الزمالك وسيراميكا ما بين الدوري وكأس الرابطة، وانتصر فيها الزمالك  جميعًا تحت قيادة المدربين الأجانب.

 

جلسة جروس مع زيزو 

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك جلسة مع زيزو خلال الساعات الماضية بعد خسارة لقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 

وقال جروس لزيزو: “ عليك غلق ملف حفل الكاف والجوائز مجرد شكليات وبالتالي عليك التركيز في الاستمرار نحو التألق للرد علي خسارتك لقب الأفضل وان يكون الرد داخل الملعب ”.

 

برنامج الزمالك اليوم 

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة في الثالثة عصر اليوم مع اللاعبين 

ومن المنتظر أن يعلن جروس عن تشكيل الفريق الرسمي في المحاضرة الفنية ثم التوجه لملعب المباراة في السادسة والنصف مساء لخوض عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة سيراميكا 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمي: محمد عواد 

خط الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبد المجيد والونش وعمر جابر 

خط الوسط: دونجا وعبدالله السعيد وزيزو ومصطفي شلبي وميشالاك 

خط الهجوم: سيف الجزيري 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات أون تايم سبورت.

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا 

ويقود الزمالك أمام سيراميكا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع  كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

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