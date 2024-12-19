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رئيس جامعة القاهرة: نحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإيطالية

الدكتور محمد سامي
الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة،  فعاليات الملتقى الذي نظمته الجامعة من خلال مكتب العلاقات الدولية وهايدى بيومى مدير المنح والمشروعات، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة ووزارتى الصحة بمصر وإيطاليا عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة والهجرة.

رئيس جامعة القاهرة يشارك في الملتقى المصري الإيطالي عن المناخ وتأثيراته على الصحة والهجرة 

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، بالتعاون المصري الإيطالي، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود للحد من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة، ولافتًا إلى أن جلسات الملتقى غرضها الإسهام في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية ورسم خارطة طريق للتصدي لهذه الظاهرة.

المستشارة ماريلا لا روتشا نائب رئيس بعثة السفارة الإيطالية: الجامعات الإيطالية تسعى إلى الشراكة مع جامعة القاهرة لما لها من سمعة أكاديمية ومكانة مرموقة، والملتقى بداية لسلسلة من الفعاليات المشتركة في المرحلة المقبلة
 

ومن جانبها أشارت ماريلا لا روتشا نائب رئيس بعثة السفارة الإيطالية إلى سعي الجامعات الإيطالية نحو التعاون مع جامعة القاهرة صاحبة السمعة الأكاديمية الطيبة، مؤكدة على وجود العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين في الفترة المقبلة.

وتحدث د. حاتم عامر ممثلًا عن وزارة الصحة المصرية، وأشار إلى وزارة الصحة تقوم بدور فعال فى مواجهة التغيرات المناخية وتقدم حلولا بناءة للتعامل مع تحديات الهجرة.

كما تحدث كريستيانو كامبوني مدير مؤسسة الصحة والهجرة والفقر الإيطالية مؤكدا على دور الملتقى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا في مجالات الصحة وتغير المناخ والعدالة الاجتماعية

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شارك فى فعاليات الملتقى نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، ومنهم من جامعة القاهرة: أ.د.فاطمة عابد عميد كلية التمريض، وأ.د.محسن أبو النجا الأستاذ بكلية الهندسة، وأ.د.أحمد الحسين كامل بالمعهد القومي لعلوم الليزر، وأ.د.إيناس جاب الله بكلية طب قصر العيني، وأ.د.نسرين صلاح الدين بكلية الصيدلة، وأ.د.منى حجازي بكلية التمريض.

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جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة السفارة الايطالية المناخ الصحة

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