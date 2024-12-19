الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برنامج الزمالك الأخير قبل مواجهة سيراميكا الليلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة في الثالثة عصر اليوم مع اللاعبين.

ومن المنتظر أن يعلن جروس عن تشكيل الفريق الرسمي في المحاضرة الفنية ثم التوجه لملعب المباراة في السادسة والنصف مساء لخوض عمليات الإحماء استعدادًا لمواجهة سيراميكا. 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبد المجيد والونش وعمر جابر.

خط الوسط: دونجا وعبدالله السعيد وزيزو ومصطفي شلبي وميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات أون تايم سبورت.

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا 

ويقود الزمالك أمام سيراميكا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع  كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، وتم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك المباراة بتشكيل مكون من الزمالك الزمالك وسيراميكا كليوباترا الزمالك المباراة بتشكيل مكون م الزمالك وسيراميكا المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

مواد متعلقة

أبرزها الزمالك وسيراميكا، حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك يسطع من جديد في سماء أفريقيا خلال 2024.. الأبيض يحصد الكونفدرالية بعد بداية غريبة.. وركلات الترجيح تمنحه السوبر على حساب الأهلي
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من الحوثيين على العدوان الإسرائيلي ضد اليمن

مدبولي يشهد توقيع بروتوكولات لتسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم

محظورات فى قانون حماية البيانات الشخصية، تعرف عليها

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

موعد فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

ابنة بشير الديك تعلن تطورات الحالة الصحية لوالدها وتكشف عن موقف صادم من أطباء المستشفى

منوعات

المزيد

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

غرق 20 مهاجرا في تحطم مركب قبالة سواحل تونس

وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس 19 ديسمبر

زيت عباد الشمس يسجل 120 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أكثر 10 دول ارتفاعا في نسبة التضخم خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية