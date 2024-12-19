بدء غلق مطلع كوبري الأميرية للقادم من محور ترعة الإسماعيلية، وهذه التحويلات المرورية الجديدة

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة،قبل قليل، مطلع كوبري الأميرية في الاتجاه القادم من محور ترعة الإسماعيلية اتجاه أعلى كوبري الأميرية لمدة 15 يومًا.

وأوضحت الإدارة أن تنفيذ الأعمال سيتم ليلًا ونهارًا اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 19/12/2024م ولمدة 15 يومًا.

وقامت الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية.

وقال مصدر أمنى إنه تم وضع تحويلات مرورية تضمنت.

تحويل حركة المرور للقادم من محور ترعة الإسماعيلية الاستكمال بالمحور مرورًا بأسفل كوبرى الأميرية فالدوران والعودة من المأوى الدورانى الكائن بجزيرة المنتصف، فالاستكمال اتجاه مطلع كوبري الأميرية مرة أخرى اتجاه مناطق ميدان السواح.

وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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