موعد مباراة إسبانيول وفالنسيا بالدوري الاسباني

يلتقي فريق إسبانيول أمام فالنسيا على ملعب كورنيا إل برات، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويدخل إسبانيول المباراة بعد تعادله سلبيًا المباراة الماضية مع أوساسونا.

ويحتل فالنسيا المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة إسبانيول ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

وتقام مباراة إسبانيول ضد فالنسيا اليوم الأربعاء، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة إسبانيول ضد فالنسيا داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري لبطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 ، وتنقل المباراة تحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 6 بتعليق باسم الزير وجاءت قائمة القنوات الناقلة للمباراة كالآتي:

beIN Sports HD 6

Arena Sport 2 HD Serbia

Canal + Sport Polska

Match Football 3

Digi Sport 4 HD Romania

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD.



تشكيلة فالنسيا ضد رايو فاليكانو المتوقعة في الدوري الإسباني

حراسة المرمي: ستولي ديمتريفسكي.

خط الدفاع: ياريك جاسيوروفسكي، سيرجي كانوس، جيرمان فاليرا، سيزار تاريجا.

خط الوسط: رافا مير فيسينتي، أندريه ألميدا، لويس ريوخا، بيبيلو.

خط الهجوم: هوجو دورو، دييجو لوبيز.

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