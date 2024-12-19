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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة واستهدفت الطرق الصحراوية والشوارع الرئيسية  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1197 مخالفة تجاوز سرعات و99 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 43 دراجة نارية مخالفة، 77 مخالفة موقف عشوائي، 112 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

 

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حملة مكبرة بمحافظتي القاهرة والجيزة الطرق الصحراوية الادارة العامة للمرور

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