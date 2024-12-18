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رياضة

الدوري الإسباني، إسبانيول يتقدم بهدف أمام فالنسيا في الشوط الأول

فالنسيا الإسباني،
فالنسيا الإسباني، فيتو

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيول أمام ضيفه فالنسيا، بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ستيج فرونت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

سجل هدف إسبانيول اللاعب Javier Puado في الدقيقة 45.
 

ويدخل إسبانيول المباراة بعد تعادله سلبيًا المباراة الماضية مع أوساسونا.

ويحتل فالنسيا المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة.

 

موعد مباراة إسبانيول ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

وانطلقت مباراة إسبانيول ضد فالنسيا عند العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

فريق اسبانيول، فيتو
فريق إسبانيول، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة إسبانيول ضد فالنسيا داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري لبطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، وتنقل المباراة تحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 6 بتعليق باسم الزير وجاءت قائمة القنوات الناقلة للمباراة كالآتي:

      beIN Sports HD 6

 Arena Sport 2 HD Serbia

   Canal + Sport Polska

  Match Football 3

   Digi Sport 4 HD Romania

  LaLiga TV Bar

   Movistar LaLiga HD.

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الدوري الإسباني إسبانيول فالنسيا ملعب ستاج فرونت أوساسونا

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