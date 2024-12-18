استعراض مصري روسي مدهش عن تحدي الإعاقة بـ ArabsGotTalent (فيديو)

قدم فريق “UDI Dance” المصري الروسي، خلال الحلقة النهائية من برنامج ArabsGotTalent، استعراضًا مدهشًا لرسالة إنسانية رائعة عن تحدي الإعاقة بسبب رئيس الفرقة الذي يرقص بدون قدمين.

تأثر نجوى كرم

وتأثرت المطربة اللبنانية نجوى كرم بالعرض الإنساني الذي قدمه فريق “UDI Dance” المصري الروسي، معقبة: "من أجل ذلك يكون للفن رسالة قوية".

إشادة باسم يوسف

وأشاد الإعلامي باسم يوسف، بالعرض الذي قدمه فريق “UDI Dance” المصري الروسي.

UDI Dance

عرض لرسالة إنسانية رائعة عن تحدي الإعاقة بسبب رئيس الفرقة الذي يرقص بدون قدمين 👏👏

رقم التصويت 3 #ArabsGotTalent

مباشرة من ستوديوهات #MBC1 بحي النرجس في الرياض

البث المباشر على شاشة MBC1 و#Shahidhttps://t.co/SvEw90gjUa pic.twitter.com/1CBJXCO4cy — Arabs Got Talent (@ArabsGotTalent) December 18, 2024

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم إلى آخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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