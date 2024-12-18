الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

استعراض مصري روسي مدهش عن تحدي الإعاقة بـ ArabsGotTalent (فيديو)

فريق UDI Dance، فيتو
فريق UDI Dance، فيتو

قدم فريق “UDI Dance” المصري الروسي،  خلال الحلقة النهائية من برنامج ArabsGotTalent، استعراضًا مدهشًا لرسالة إنسانية رائعة عن تحدي الإعاقة بسبب رئيس الفرقة الذي يرقص بدون قدمين.

 

تأثر نجوى كرم

وتأثرت المطربة اللبنانية نجوى كرم بالعرض الإنساني الذي قدمه فريق “UDI Dance” المصري الروسي، معقبة: "من أجل ذلك يكون للفن رسالة قوية".

اللى عملوه مدهش، توأم مصري يبهر لجنة تحكيم ArabsGotTalent بالرقص مع والديهم (فيديو)

فريق“Urban Verbunk” يقدم استعراضا مبهرا في ختام “ArabsGotTalent” (فيديو)

إشادة باسم يوسف

وأشاد الإعلامي باسم يوسف، بالعرض الذي قدمه فريق “UDI Dance” المصري الروسي.

 

 

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

 

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم إلى آخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج ArabsGotTalent تحدي الاعاقة UDI Dance فريق UDI Dance ArabsGotTalent نجوى كرم باسم يوسف

مواد متعلقة

التونسي يحيى زغبي يشعل مسرح ArabsGotTalent بعرض يحبس الأنفاس(فيديو)

اللى عملوه مدهش، توأم مصري يبهر لجنة تحكيم ArabsGotTalent بالرقص مع والديهم (فيديو)

فريق“Urban Verbunk” يقدم استعراضا مبهرا في ختام “ArabsGotTalent” (فيديو)

طاقية فلاحي ولاسة صعيدي، تعليق مفاجئ من باسم يوسف على إطلالته بالجلباب البلدي
ads

الأكثر قراءة

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده

15 غرزة وإمام عاشور السبب، كواليس مشادة عمر كمال في مران الأهلي

خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، اعرف التفاصيل

أهداف مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال (فيديو)

أسعار الذهب بالأسواق المحلية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

منوعات

المزيد

وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الممتحنة وفضلها وفيمن نزلت وما ورد بشأنها

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات وحل المشكلات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (3 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية