طاقية فلاحي ولاسة صعيدي، تعليق مفاجئ من باسم يوسف على إطلالته بالجلباب البلدي

باسم يوسف، فاجأ الإعلامي باسم يوسف، جمهوره بالتعليق على ظهوره بالجلباب البلدي، والذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث نشر “باسم” صورته بهذه الملابس معلقًا عليها بقوله: "الطاقية فلاحي واللاسة صعيدي والقلب مصري، أنا أبويا وأمي من المحلة الكبرى، عيلتي من محافظة الغربية، ونسايبنا من الزقازيق والمنصورة".

وتابع: "إحنا عيلة فلاحين أبا عن جد عن جد عن جد، حتى أخويا الكبير مولود في المحلة، أنا آخر العنقود اللي مولود في "البندر" في القاهرة الكبرى، تحديدا الجيزة وبالأخص في العجوزة".

وأضاف باسم يوسف:"صحيح كبرنا وسافرنا ولبسنا براندات بس احنا فلاحين ولاد فلاحين وأرضنا لسه في بيلا وكفر الشيخ، اللاسة صعيدي مش فلاحي عشان ما مقدرش نزعل حبايبنا في الصعيد، شكرا لصديقتي العزيزة الستايلاست مروة عبد السميع، اللي اختارتلي وبعتتلي اللبس للرياض عشان تصوير حلقة أرابز جوت تالنت الأسبوع ده.. يومكم جميل وحلو زيكم".



على جانب آخر، خطف الإعلامي باسم يوسف، الأنظار، خلال الحلقة الجديدة من برنامج “Arabs Got Talent” بارتدائه الجلباب البلدي المصري و"الشال" و"العمة".

وظهر باسم يوسف لأول مرة على الهواء، بشكل مميز ومختلف مرتديا "الجلابية" وعصا التحطيب الشهيرة التي يتميز بها صعيد مصر.

تصفيق الجمهور لباسم يوسف

ونال باسم يوسف، تصفيقا حارًا من الجمهور ولجنة التحكيم “ArabsGotTalent” بعد ظهوره المميز وإطلالته المصرية الأصيلة التي تبرز "الجلابية" المصرية الشهيرة.



برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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