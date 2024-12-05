الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طاقية فلاحي ولاسة صعيدي، تعليق مفاجئ من باسم يوسف على إطلالته بالجلباب البلدي

باسم يوسف
باسم يوسف

باسم يوسف، فاجأ الإعلامي باسم يوسف، جمهوره بالتعليق على ظهوره بالجلباب البلدي، والذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث نشر “باسم” صورته بهذه الملابس معلقًا عليها بقوله: "الطاقية فلاحي واللاسة صعيدي والقلب مصري، أنا أبويا وأمي من المحلة الكبرى، عيلتي من محافظة الغربية، ونسايبنا من الزقازيق والمنصورة".

وتابع: "إحنا عيلة فلاحين أبا عن جد عن جد عن جد، حتى أخويا الكبير مولود في المحلة، أنا آخر العنقود اللي مولود في "البندر" في القاهرة الكبرى، تحديدا الجيزة وبالأخص في العجوزة".

وأضاف باسم يوسف:"صحيح كبرنا وسافرنا ولبسنا براندات بس احنا فلاحين ولاد فلاحين وأرضنا لسه في بيلا وكفر الشيخ، اللاسة صعيدي مش فلاحي عشان ما مقدرش نزعل حبايبنا في الصعيد، شكرا لصديقتي العزيزة الستايلاست مروة عبد السميع، اللي اختارتلي وبعتتلي اللبس للرياض عشان تصوير حلقة أرابز جوت تالنت الأسبوع ده.. يومكم جميل وحلو زيكم".
 

على جانب آخر، خطف الإعلامي باسم يوسف، الأنظار، خلال الحلقة الجديدة من برنامج  “Arabs Got Talent” بارتدائه الجلباب البلدي المصري و"الشال" و"العمة".

وظهر باسم يوسف لأول مرة على الهواء، بشكل مميز ومختلف مرتديا "الجلابية" وعصا التحطيب الشهيرة التي يتميز بها صعيد مصر.

تصفيق الجمهور لباسم يوسف 

ونال باسم يوسف، تصفيقا حارًا من الجمهور ولجنة التحكيم “ArabsGotTalent” بعد ظهوره المميز وإطلالته المصرية الأصيلة التي تبرز "الجلابية" المصرية الشهيرة.
 

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الكبري اعلامي Arabs Got Talent ArabsGotTalent الإعلامي باسم يوسف باسم يوسف حافظة الغربية جوت تالنت

مواد متعلقة

المراهقات.. بدأ عرضه في مثل هذا اليوم عام 1960.. تم إدراجه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم.. كواليس اعتذار سعاد حسني عن عدم المشاركة فيه.. ولماذا نصحت وزارة التربية والتعليم الأسر بمشاهدته؟

باسم يوسف يخطف الأنظار بالجلابية والشال والعمة في “ArabsGotTalent” (فيديو)

الأكثر قراءة

تصريح صادم لـ ميسي عن مواجهته الأولى أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

فولهام يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

رسم خريطة جديدة في سوريا، واتفاق تركي روسي على التخلص من الأسد

حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية مع إنتر ميامي ويواجه ميسي

جاهزون لعبور الأطلسي، الأهلي يعلق على نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2025

بث مباشر، قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية لبن الإبل في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

ما حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو الفتوى والمصالحات بالأزهر: معاذ بن جبل تفوق في الذكاء والعلم والفقه رغم إعاقته

المزيد
الجريدة الرسمية