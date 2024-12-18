الحماية المدنية تخمد حريقا محدودا اندلع في أحد المستشفيات بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من إطفاء حريق محدود شب بأحد عنايات المستشفيات الخاصة في المنصورة.

حريق في احد عنايات مستشفي خاصة بالمنصورة

تلقت الاجهزة الامنية بالدقهلية اخطارا بنشوب حريق محدود في احد المستشفيات الخاصة في المنصورة.

السيطرة علي حريق في عناية مستشفي

علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات الاطفاء الي مكان حريق في مستشفي وتم اخماده قبل تفاقمه او انتقاله لمكان اخر.

حريق بأحد عنايات المستشفيات الخاصة

الحماية المدنية وبالفحص تبين ان الحريق نشب بأحد عنايات المستشفي.

الادلة الجنائية تعاين موقع الحريق

كما انتقل رجال الادلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق لبيان سبب نشوب الحريق وحصر الخسائر، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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