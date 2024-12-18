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حوادث

زوجة تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة: "زوجي كسر رجلي أمام أهلي وخايفة يقتلني"

العنف الأسرى
العنف الأسرى

رفعت عاملة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام  محكمة الأسرة في أكتوبر.

واكدت في دعواها أمام قاضي الاسرة، أن عنف زوجها وغيرته القاتلة هي سبب مطالبتها بالانفصال عنه خوفًا على حياتها منه.

وقالت الزوجة: “زوجي أجبرني على قطع علاقاتي مع جميع أصدقائي، بسبب غيرته الشديدة، حتي منعني أن استقبل أقاربي من أولاد عمي، وتحملته من أجل أن أعيش واعتبرت ذلك بدافع الحب، ولكن مع مرور الوقت بدأت غيرته تتزايد حتى أغلق نوافذ المنزل بسبب غيرته عليّ، الأمر الذي جعلني أشعر باختناق وضيق، وتركت له منزل الزوجية، وتوجهت لمنزل والدي وعندما حضر إلى المنزل تفاجأ بعدم وجودي فذهب إلى منزل والدي، واعتدى عليّ بالضرب أمام شقيقتي الصغري لعدم وجود والدي”.

وأضافت:"هددني بقتلي إذا لم أعد معه للمنزل، وتمكن الجيران من إنقاذي منه حتي حضر والدي، وتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا ضده لأنه تسبب في إصابتي بكسر في ساقي".

وطالبت الزوجة بالحصول على طلاق للضرر، وإلزامه برد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، قائلة:" أنقذوني منه، خايفة يقتلني".

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دعوي طلاق للضرر قاضي الأسرة في اكتوبر قاضي الأسرة

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