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اقتصاد

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء نسبة 91.7 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانبعلى نسبة 4.6 %و العرب على 3.7 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة99.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 2.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
 

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.5 %و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 1.106,2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.750,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

 

تراجعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الأربعاء. وسجل رأس المال السوقي نحو 2.228 تريليون جنيه، لتخسر نحو  19 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

وهبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.32% عند مستوى 30503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 37599 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% عند مستوى 13408 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% عند مستوى 8419 نقطة، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% عند مستوى 11538 نقطة، فيما هبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% عند مستوى 3135 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.64% عند مستوى 30601 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 37810 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.


مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 8581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 11731 نقطة، فيما ارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% عند مستوى 3185 نقطة.

تعاملات جلسة الاثنين 

 تباينت مؤشرات البورصة  في ختام تعاملات الاثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 30799 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% عند مستوى 37978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08%  عند مستوى 13536 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 8583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32%  عند مستوى 11739 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02%  عند مستوى 3184 نقطة.

أداء مؤشرات البورصة ببداية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 37959 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 8613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11777 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة.

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30 محدد الأوزان الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة المؤشر الرئيسي ايجي اكس المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 المؤشر الرئيسى

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