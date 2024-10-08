طلعت زكريا، محطات في حياة "طباخ الرئيس" وهذا سر علاقته بالفنانة هنا الزاهد

طلعت زكريا ، الممثل الكوميديان المتميز فى تعليقاته وأفيهاته، قدم مسرحيات متعددة مع فرقة الثلاثى، من أشهر أدواره فيلم طباخ الرئيس مع الفنان خالد زكى، وفيلم حاحا وتفاحة ورحل فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 2019.



ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، عشق الفن والتمثيل فترك الإسكندرية وجاء إلى القاهرة للالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1984.قسم تمثيل وإخراج.

البداية مع عفاف راضى فى الشخص

كانت بداية طلعت زكريا الفنية من خلال المسرح عضوا في فرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم في هذه المرحلة العديد من المسرحيات التى كان لها صداها وهو طالبا، وأثناء دراسته في المعهد عام 1982 شارك طلعت زكريا في مسرحية استعراضية باسم "الشخص" أعدها الشاعر أمل دنقل عن مسرحية لبنانية قامت ببطولتها المطربة فيروز بعد تمصيرها وقامت ببطولتها المطربة عفاف راضي وتم ايقاف عرضها بدعوى إن بها إسقاطا سياسيا.

الفنان طلعت زكريا



كانت أولى أدواره المسرحية الحقيقية فى مسرحية " فارس وبنى خيبان " مع سمير غانم الذى شاركه معظم مسرحياته فقدم بهلول فى اسطنبول، أنا ومراتى ومونيكا، دو رى مى فاصوليا وتوالت بعد ذلك مشاركاته المسرحية في التسعينيات فى: البعبع، والدبابير، تكسب ياخيشة، عائلة الفك المفترس، رسمى نظمى فهمى، سيبونى أعيش، أما آخر أعماله مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" من بطولة الفنان حسن يوسف.

مش عارف ليه قلبى مقبوض



اتجه طلعت زكريا إلى السينما من خلال فيلم "حادي بادي" مع أحمد آدم والذي تم إنتاجه عام 1984، حيث جسد مشهدا واحدا فى دور طيار ييقود طائرة محملة بالركاب وتصاب بضرر وبدلا من تهدئة الركاب أطلق إفيها يقول "مش عارف ليه قلبى مقبوض ".

حاحا وتفاحة أول بطولة



قدم بعدها أدوار كومبارس وثانوية فى عديد من الأفلام الى حصل على دور البطولة مع الممثلة ياسمين عبدالعزيز فى فيلم "حاحا وتفاحة"، إلا أن بطولته الحقيقية الأولى كانت في فيلم "طباخ الرئيس" الذي حقق نجاحا كبيرا.

طلعت زكريا



من اشهر افيهات طلعت زكريا ايضا "بقلشوني” التى كانت لازمة شهيرة في فيلم " اوعى وشك " بطولة أحمد رزق وأحمد عيد، وارتبط اسم طلعت بالشخصية التي كان يقدمها في الفيلم، وفى فيلم ابو على كان له افيها آخر يقول (الواحة كلها مافيهاش غير مريم.. مفيش شادية ونادية وعايدة )، تعليقا على ترديد احد المغنيين فى فرح شقيقته اسم مريم فى فيلم ابو على، وفى فيلم " التجربة الدانمركية " اطلق طلعت زكريا عبارة قول حاحا للزعيم عادل امام وهو بصحبة نيكول سابا.



تزوج الفنان طلعت زكريا مرتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفنى، وأنجب منها ابنه عمر وابنته أميمة التي تعمل كممثلة، أما الثانية فهي شيرين المنزلاوى والدة الفنانة هنا الزاهد، والتي انفصل عنها قبل رحيله.

غيبوبة ونهاية مؤلمة



فى عام 2007 أصيب طلعت زكريا بالتهاب فى أحد شرايين المخ ودخل في غيبوبة لمدة شهرين، ولكنه تعافي منها وعاد للتمثيل مرة أخرى، وبالرغم من عودته إلا أنه لم يقدم أدوارا حققت صدى ونجاحا كما كان في سابق عهده، وفى نهاية 2019 عاوده المرض ودخل احدى المستشفيات الا ان الموت عاجله فى مثل هذا اليوم عام 2019.

أحمد مظهر وابنته أميمة



قامت مؤخرا أميمة ابنة الفنان طلعت زكريا بتقديم متعلقات والدها الى ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية منها "البدلة" التي ظهر بها الفنان الراحل في فيلم طباخ الريس، لتعرض في متحف المركز.