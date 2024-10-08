الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طلعت زكريا، محطات في حياة "طباخ الرئيس" وهذا سر علاقته بالفنانة هنا الزاهد

الفنان طلعت زكريا
الفنان طلعت زكريا

طلعت زكريا ، الممثل الكوميديان المتميز فى تعليقاته وأفيهاته، قدم مسرحيات متعددة مع فرقة الثلاثى، من أشهر أدواره فيلم طباخ الرئيس مع الفنان خالد زكى، وفيلم حاحا وتفاحة  ورحل فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 2019.


ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، عشق الفن والتمثيل فترك الإسكندرية وجاء إلى القاهرة للالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1984.قسم تمثيل وإخراج. 

البداية مع عفاف راضى فى الشخص 

كانت بداية طلعت زكريا الفنية من خلال المسرح عضوا في فرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم في هذه المرحلة العديد من المسرحيات التى كان لها صداها وهو طالبا، وأثناء دراسته في المعهد عام 1982 شارك طلعت زكريا في مسرحية استعراضية باسم "الشخص" أعدها الشاعر أمل دنقل عن مسرحية لبنانية قامت ببطولتها المطربة فيروز بعد تمصيرها وقامت ببطولتها المطربة عفاف راضي وتم ايقاف عرضها بدعوى إن بها إسقاطا سياسيا.

 

الفنان طلعت زكريا 


كانت أولى أدواره المسرحية الحقيقية فى مسرحية " فارس وبنى خيبان " مع سمير غانم الذى شاركه معظم مسرحياته فقدم بهلول فى اسطنبول، أنا ومراتى ومونيكا، دو رى مى فاصوليا  وتوالت بعد ذلك مشاركاته المسرحية في التسعينيات فى: البعبع، والدبابير، تكسب ياخيشة، عائلة الفك المفترس، رسمى نظمى فهمى، سيبونى أعيش، أما آخر أعماله مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" من بطولة الفنان حسن يوسف.

مش عارف ليه قلبى مقبوض


اتجه طلعت زكريا إلى السينما من خلال فيلم "حادي بادي" مع أحمد آدم  والذي تم إنتاجه عام 1984، حيث جسد مشهدا واحدا فى دور طيار ييقود طائرة محملة بالركاب وتصاب بضرر وبدلا من تهدئة الركاب أطلق إفيها يقول "مش عارف ليه قلبى مقبوض ".

حاحا وتفاحة أول بطولة 


قدم بعدها أدوار كومبارس وثانوية فى عديد من الأفلام الى حصل على دور البطولة مع الممثلة ياسمين عبدالعزيز فى فيلم "حاحا وتفاحة"، إلا أن بطولته الحقيقية الأولى كانت في فيلم "طباخ الرئيس" الذي حقق نجاحا كبيرا.

 

طلعت زكريا 


من اشهر افيهات طلعت زكريا ايضا "بقلشوني” التى كانت لازمة شهيرة في فيلم " اوعى وشك " بطولة أحمد رزق وأحمد عيد، وارتبط اسم طلعت بالشخصية التي كان يقدمها في الفيلم، وفى فيلم ابو على كان له افيها آخر يقول (الواحة كلها مافيهاش غير مريم.. مفيش شادية ونادية وعايدة )، تعليقا على ترديد احد المغنيين فى فرح شقيقته اسم مريم فى فيلم ابو على، وفى فيلم " التجربة الدانمركية " اطلق طلعت زكريا عبارة قول حاحا للزعيم عادل امام وهو بصحبة نيكول سابا.

إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل تجربتها مع الجن العاشق والأعمال السفلية، وما رأي الدين؟

أمير توفيق: دونجا حب ياخد لقطة عليا وهو اللي طلب أكتر من مرة يكلمني عشان يجي الأهلي


تزوج الفنان طلعت زكريا مرتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفنى، وأنجب منها ابنه عمر وابنته أميمة التي تعمل كممثلة، أما الثانية فهي شيرين المنزلاوى والدة الفنانة هنا الزاهد، والتي انفصل عنها قبل رحيله.

غيبوبة ونهاية مؤلمة 


فى عام 2007 أصيب طلعت زكريا بالتهاب فى أحد شرايين المخ ودخل في غيبوبة لمدة شهرين، ولكنه تعافي منها وعاد للتمثيل مرة أخرى، وبالرغم من عودته إلا أنه لم يقدم أدوارا حققت صدى ونجاحا كما كان في سابق عهده، وفى نهاية 2019 عاوده المرض ودخل احدى المستشفيات الا ان الموت عاجله فى مثل هذا اليوم عام 2019.

أحمد مظهر وابنته أميمة 


قامت مؤخرا أميمة ابنة الفنان طلعت زكريا بتقديم متعلقات والدها الى ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية منها "البدلة" التي ظهر بها الفنان الراحل في فيلم طباخ الريس، لتعرض في متحف المركز.


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسرحية الشخص طباخ الرئيس خالد زكي

الأكثر قراءة

تطور خطير، إيران تتخذ قرارا استعدادا للحرب مع أمريكا وإسرائيل

طلعت زكريا، محطات في حياة "طباخ الرئيس" وهذا سر علاقته بالفنانة هنا الزاهد

قرص واحد بثلاثة أدوية، علاج ثوري لارتفاع ضغط الدم

بعد سداد جزء من المستحقات، تعرف على خطة وزارة البترول لإنقاذ حقل ظهر

تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

أخبار مصر: سر انتشار الدخان بـ 6 أكتوبر، وفاة مصري ثالث بحادث المكسيك، أمير توفيق ينتقم من قندوسي، خطة البترول لإنقاذ حقل ظهر

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام مانويل بيليجريني أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث حول فضل الاستشهاد في سبيل الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية