أتلانتا يكتسح تشيزينا 1/6 في كأس إيطاليا

كأس إيطاليا، اكتسح فريق أتلانتا الإيطالي نظيره تشيزينا بداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيويس، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

أحرز سداسية أتلانتا كلا من دافيد زاباكوستا بالدقيقة الرابعة، شارل دي كيتيلاري “هدفين” بالدقيقتين 8 و35، لازار ساماردزيتش بالدقيقة 27، وماركو بريشيانيني بالدقيقة 54، ولازار ساماردزيتش بالدقيقة 71، فيما أحرز جوزيف سيساي لاعب تشيزينا هدف حفظ ماء الوجه لفريقه بالدقيقة 90.

وعلى صعيد آخر فاز فريق يوفنتوس على ضيفه كالياري بنتيجة 4 / 0، ليتأهل لدور الثمانية لكأس إيطاليا، مساء الثلاثاء.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد كالياري

وسجل مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 53، أضاف نيون كوبمينيرز الهدف الثاني ليوفنتوس بركلة حرة سددها بقوة في المقص الأيسر لحارس كالياري، وسجل فلاهوفيتش هدفا ثانيا في الدقيقة 71 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ثم أهدر المهاجم الصربي انفرادا مؤكدا في الدقيقة 78، وترجم فرانشيسكو كونسيساو تفوق يوفنتوس بهدف ثالث في الدقيقة 80 بمهارة رائعة، واختتم نيكولاس جونزاليس رباعية يوفنتوس في الدقيقة 89 بكرة أسقطها من فوق حارس مرمى كالياري.

وتأهل يوفنتوس لمواجهة إمبولي في دور الثمانية.

وكان إمبولي تأهل بعد إقصاء فيورنتينا بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل 2 / 2.

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