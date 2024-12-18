وكيل صحة قنا يطمئن على مرضى حادث حريق مستشفى الصدر (صور)

تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الحالات المرضية التي تم نقلها من مستشفى الصدر إلى مستشفى قنا العام، وذلك عقب نشوب حريق محدود داخل مستشفى الصدر.

حيث اطمأن وكيل الوزارة على كل مريض من المرضى المتواجدين، وعلى الرعاية الصحية المقدمة لهم، كما راجع تذاكر المرضى المحولين من مستشفى الصدر.

حريق مستشفي الصدر بقنا

حيث استمع وكيل الوزارة من المرضى على حالتهم الصحية، وعلى الأدوية التي يتناولها كل مريض، وعلى سرعة تلقيه الرعاية الطبية عقب دخوله المستشفى.

ووجه فريق المستشفي بتقديم كامل الدعم النفسي والطبي للمرضي المتواجدين حتي تمام استقرار حالتهم الصحية، مع التوجيه بتوفير الأدوية الخاصة بهم علي الفور.

يُذكر أن مستشفي الصدر قد نشب به حريق محدود أمس الثلاثاء وتمت السيطرة عليه، والتعامل السريع مع الحريق الذي أسفر عن إصابة عدد من المقيمين بالأقسام الداخلية بحالات اختناق دون وقوع حالات وفيات أو خسائر في الأرواح، حيث تم نقل عدد من الحالات المرضية المقيمين بالمستشفي بشكل احترازي إلي مستشفي قنا العام حرصًا علي سلامتهم.

رافقه دكتور سمر عاطف وكيل المديرية، دكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي، دكتور بيتر مسئول المستلزمات الطبية، دكتوركريستين فتحي عضو الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمد الديب مدير المستشفي.

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