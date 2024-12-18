كأس إنتركونتيننتال، مبابي يتقدم بهدف ريال مدريد الأول أمام باتشوكا

كأس إنتركونتيننتال، أحرز كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، هدف فريقه الأول في شباك باتشوكا المكسيكي، بالدقيقة 36 من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد لوسيل، في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، لتصبح النتيجة تقدم الملكي بهدف نظيف.

جاء الهدف بعد اختراق من فينيسيوس جونيور الذي استغل تمريرة بينية ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر إلى مبابي الذي أودعها الشباك في المرمى الخالي.

وكان باتشوكا تخطى كلًا من بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية، والأهلي بطل إفريقيا، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتننتال.

باغت فريق باتشوكا نظيره ريال مدريد، بالسيطرة على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى وكان أول تهديد من نصيب الفريق المكسيكي في الدقيقة الثامنة من تسدية قوية تصدى لها تيبو كورتوا حارس الملكي.

ومع الدقيقة 13، دخل ريال مدريد في أجواء المباراة وبدأ بالسيطرة على مجريات الأمور معتمدا على انطلاقات فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينجهام.

بعدها استمرت سيطرة ريال مدريد دون خطورة حقيقية على مرمى باتشوكا الذي يقدم مستويات جيدة في ظل تمركز دفاعي جيد من لاعبيه.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة باتشوكا المكسيكي، حيث استعان بالقوة الضاربة بتواجد فينيسيوس جونيور أساسيًا، بعدما كان بديلًا في مباراتي أتالانتا ورايو فاليكانو الماضيتين، كما عاد كيليان مبابي بعد تعافيه من الإصابة، لتكتمل القوة الضاربة في هجوم ريال مدريد ضد باتشوكا.

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

وجاء تشكيل ريال مدريد اليوم أمام باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنتونيو روديجير، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس.

فيما يتواجد على دكة الاحتياطي كلا من أندري لونين، فران جونزاليس، لوكا مودريتش، أردا جولر، إبراهيم دياز، إندريك، فاييخو، داني سيبايوس، لورينزو، يوسف، راؤول أسينسيو.

باتشوكا بطل كأس التحدي

وتمكن باتشوكا من حصد كأس التحدي في نصف النهائي على حساب النادي الأهلي والتأهل للمباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويتواجد مباشرة بالمباراة النهائية، وذلك على عكس الأندية التي شاركت في النسخة الحالية من بطولة.

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