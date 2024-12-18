ويبكو وميدور يوقعان اتفاقية لتداول الزيت الخام

وقعت شركة بترول الصحراء الغربية - ويبكو برئاسة المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وشركة الشرق الاوسط لتكرير البترول - ميدور برئاسة الكيميائي صلاح جابر بهنسى اتفاقية لتداول الزيت الخام بهدف إمداد مصفاة التكرير التابعة لشركة ميدور باحتياجاتها من الزيت الخام الذي يتم استقباله من الناقلات بتسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي ومن ثم تدفيعه مباشرة الى مصفاة التكرير.

يأتي ذلك فى إطار رؤية وزارة البترول لتعظيم الاستفادة من إمكانيات ميناء الحمراء البترولي الواقع بمدينة العلمين الجديدة علي ساحل البحر الأبيض المتوسط وفى إطار جعل مصر مركزا لتداول الطاقة وفى ضوء توجيهات وزارة البترول فى التكامل بين شركات قطاع البترول والاستغلال الأمثل للطاقات المتوفرة لدى الشركات.

استغلال الإمكانيات المتاحه بتسهيلات ميناء الحمراء البترولي

ويعد هذا الاتفاق نواه لبدء تشغيل واستغلال الطاقات بشركة ميدور وشركة ويبكو من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة بتسهيلات ميناء الحمراء البترولي بالإضافة إلى استغلال التسهيلات الجاري إنشائها ضمن الخطط التوسعية لميناء الحمراء البترولي حيث يتم حاليًا الانتهاء من المرحلة الأولي بمنطقة التوسعات الشمالية بإنشاء عدد ٤ مستودعات تخزين سعة كل منهم ٦٣٠ الف برميل للوصول إلي سعة تخزين اجمالية قدرها ٥.٣ مليون برميل خلال ٢٠٢٥.

جدير بالذكر أنه تقوم شركة ويبكو حاليًا عن طريق شركة بتروجت بتنفيذ الأعمال المتكاملة بالمنطقة الجنوبية لإنشاء مستودعات لتداول المنتجات البترولية بطاقة تخزينية ١٣٠ الف طن والتي تتزامن مع قيام شركة ميدور بإنشاء محطة طلمبات بقدرات فائقة بتكلفه حوالى ٣٠ مليون دولار وجارى حاليا انشاء خط منتجات بطول ١٤٥ كم عن طريق شركة انابيب البترول وشركة بتروجت ليصل هذا الشريان الحيوي منطقة معامل التكرير بالإسكندرية إلى المنطقة الغربية، الأمر الذي يخدم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة.

ويذكر إن شركة بترول الصحراء الغربية ويبكو تعمل في مجال الشحن وتفريغ الخام بالإضافة إلى خدمات البحث والاستكشاف عن الزيت فى الصحراء الغربية وتقديم خدمات عالية الجودة في مجال إدارة ميناء الحمرا البترولي بالإضافة إلى حصولها على جائزة التميز لأفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر لعام 2022 لتميزه في تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة ضمن جهود وزارة البترول لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وتدعم خطط التنمية المستدامة في منطقة العلمين الجديدة.

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