الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البترول تنتهي من تدريب أول مجموعة ببرنامج أساسيات سلامة العمليات

جانب من صور التدريب،فيتو
جانب من صور التدريب،فيتو
ads

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الانتهاء بنجاح من تدريب المجموعة الأولي من برنامج   "أساسيات منظومة سلامة العمليات"   Process Safety Management Foundation program، المعتمد من Icheme e  ، وذلك بمشاركة 125 متدربًا من شركات قطاع البترول بمركز تدريب شركة انبي بالقاهرة والأسكندرية   بعد إطلاق تنفيذ البرنامج في 24 نوفمبر 2024.

برنامج أساسيات منظومة سلامة العمليات

واشارت الوزارة الي انطلاق اعمال تدريب المجموعة  الثانية من البرنامج أمس الأول بمشاركة 100 متدرب من شركات القطاع  بمركز التدريب بشركة انبي بالقاهرة.

يأتي البرنامج إيمانًا من وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مستقبل سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز يعتمد بشكل أساسى على تنمية رأس المال البشري عن طريق رفع رفع الكفاءة وزيادة الوعى، ويهدف  البرنامج إلي نشر ثقافة سلامة العمليات داخل شركات القطاع والعمل علي نشر الوعي بأهمية الحفاظ علي سلامة أصول القطاع وخاصة العنصر البشري.

وقد أشرف على تطوير المادة العلمية الخاصة بالبرنامج واعتمادها من معهد المهندسين بالمملكة المتحدة Institution of Chemical Engineers ICHEME  مجموعة من العقول المتميزة من فرق سلامة العمليات والتي تم تأهيلها من خلال برنامج  متقدم سبق لوزارة البترول تنظيمه بعنوان "بناء قدرات فرق العمل في مجال سلامة العمليات "  ، وتم الاستعانة بهم ليصبحوا مدربين في برنامج " أسس منظومة سلامة العمليات".

50 شركة بترول اشتركت في التدريب 

 

ومن المقرر أن تصل أعداد الدارسين في البرنامج الجديد الى 530 متدربًا من العاملين بالإدارات الفنية المعنية خلال الربع الأول من 2025 بمشاركة حوالي 50 شركة  من قطاع البترول  تضم من بينها شركات خالدة وبتروبل وجابكو وجاسكو وبدر الدين للبترول والتعاون للبترول والقاهرة لتكرير البترول والعامة للبترول وأنابيب البترول ورشيد للبترول وأسيوط لتكرير البترول والفرعونية وجمسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية العامة للبترول القاهرة والاسكندرية تنمية رأس المال البشري تكرير البترول شركات قطاع البترول وزارة البترول والثروة المعدنية

مواد متعلقة

بدوي يستقبل وزير الصناعة السعودي لبحث تعزيز التعاون في مجال التعدين

بدوي يبحث مع وزير الطاقة السعودي تعزيز التعاون في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات

وزير البترول يبحث مع نظيره القطري التعاون في مجال الطاقة

وزير البترول: حفر آبار جديدة بحقل ظُهر لزيادة إنتاج الغاز

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك"

بتروتريد تنجح في اقتناص قرض 8 مليارات جنيه

وزير البترول يشهد توقيع 3 اتفاقيات لتطوير مصانع أبوقير للأسمدة

وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل جوائز الأفضل في العالم ذا بيست 2024

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بأسيوط (صور)

السيسي يصدق على قانون لجوء الأجانب لمصر

عرض سعودي لضم نجم وسط الأهلي في انتقالات يناير

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

منوعات

المزيد

روسيا تطور منظومة "كالينكا" لمكافحة محطات "ستارلينك" التابعة لـ إيلون ماسك

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس..9 حقوق للاجئين في القانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بخير قادم في المستقبل

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

المزيد
الجريدة الرسمية