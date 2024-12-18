الحكومة: شراكات مصرية إماراتية لدعم مكافحة تهريب الأجهزة الإلكترونية ورقمنة الجمارك

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي عدد من الشركات الإماراتية لمناقشة التعاون المشترك عبر تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

مدبولي يؤكد حرص مصر على تكثيف التعاون الثنائي مع الدول العربية الشقيقة

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على تكثيف التعاون الثنائي مع الدول العربية الشقيقة، وأنه من هذا المنطلق عقد هذا الاجتماع للاستماع لمقترحات عدد من الشركات الإماراتية لدعم التعاون الثنائي في بعض المجالات ذات الأولوية.

وأشار وزير الكهرباء إلى جهود الدولة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة عبر دعم الشبكة القومية للكهرباء من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يساعد فى تلبية احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية المتزايدة في مصر، لاسيما في منطقة الساحل الشمالي التي تشهد توسعًا متزايدًا في المشروعات السياحية والاستثمارية المختلفة.

الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بالعديد من القطاعات

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بالعديد من القطاعات، حيث تم عرض مقترح خاص بتوفير التكنولوجيا اللازمة التي تمكن الجمارك المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مكافحة عمليات تهريب أجهزة التليفون المحمول، وكذا كافة أجهزة الاتصالات بما يمنع إهدار أموال طائلة على خزينة الدولة المصرية.

التحول الرقمي ورقمنة الجمارك المصرية

كما تناول الاجتماع سبل التعاون في مجال التحول الرقمي ورقمنة الجمارك المصرية، بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات في هذا المجال.

كما تم عرض بعض الأفكار للتعاون في مجال إدارة وتشغيل المطارات على ضوء سعي مصر لطرح عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاصة للإدارة والتشغيل.

وفي ختام، الاجتماع تم التوافق على استمرار التنسيق والتواصل بين الشركات الحاضرة والجهات الحكومية المعنية من أجل بحث مختلف التفاصيل الخاصة بتلك الفرص الاستثمارية.

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