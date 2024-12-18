رئيس الوزراء يستعرض خطط الحكومة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية وملفات الطاقة والسياحة.. ويؤكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.

الاجتماعات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

في مستهل حديثه، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور من مُمثلي وسائل الإعلام، وقال: يُشرفني أن أكون اليوم بصحبة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حيث حرصت على مشاركته لكي يعرض عددًا من الملفات المُهمة بوزارة الصحة، من بينها المبادرات الرئاسية وما تم إنجازه فيها، وكذا ملف الدواء؛ لطمأنة المواطن المصري على ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم إثر الأزمة الاقتصادية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.

ثوابت الدولة المصرية في الشأن العربي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن من خلال متابعة الأحداث الإقليمية خلال الأسبوع الجاري نجد ما يحدث من تسارع غير عادي للفعاليات والأحداث والتغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة وتداعياتها، وكذا اللقاءات التي يتم عقدها وكذا التفاعلات العالمية في هذا الشأن. واستطرد قائلًا: أودُ أن أبدأ باللقاءات المُهمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين العالمي والمحلي.

الملف الاقتصادي والطروحات الحكومية

وأضاف مدبولي أنه خلال الأسبوع الجاري، عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مهمًا في مقر القيادة الإستراتيجية بحضور قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس المُحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات.

وتم التأكيد على أن أهم شيء بالنسبة لنا هو المواطن المصري، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت له.

افتتاح محطة الطاقة الشمسية في أسوان

فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها لمحافظة أسوان، السبت الماضي، لافتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو بطاقة 500 ميجاوات، باستثمارات خاصة تجاوزت نصف مليار دولار، لافتًا إلى أن الأمر الأهم في هذا الإطار هو أن شركة "إيميا باور" الإماراتية، المنفذة للمشروع، ستقوم بإدخال 500 ميجاوات إضافية بغضون شهر أبريل أو مايو المقبلين.

الرخصة الذهبية لمشروعات الطاقة الجديدة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع آخر لنفس الشركة بطاقة 1 جيجا وات (1000 ميجاوات طاقة جديدة ومتجددة)، بجانب 600 ميجاوات بطاريات تخزين، مشيرًا إلى أن الخطة الأشمل التي تم الإعلان عنها لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بأن تسهم الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول 2030.

استراتيجية مصر للطاقة المتجددة بحلول 2030

أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تحقيق أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين، لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري.

التخطيط السياحي للساحل الشمالي الغربي

وفيما يتعلق بالملف السياحي، انتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع لمناقشة التخطيط التفصيلي الكامل للساحل الشمالي الغربي، والذي تم تقسيمه إلى ثلاثة قطاعات رئيسية من رأس الحكمة حتى السلوم.

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