الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات

السكك الحديد
السكك الحديد
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حذرت هيئة السكك الحديدية المواطنين من التسطيح على ظهر القطارات  ومن ارتكاب بعض السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياتهم للخطر، ومن أبرز هذه السلوكيات عبور مزلقانات القطار أثناء غلقها.

وتوعدت السكك الحديد الركاب الذين يحاولون التسطيح واستقلال القطارات بين عربات القطار أو فوقها مما يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر ويتسبب فى تعطيل حركة التشغيل.

تعليمات عبور مزلقانات السكة الحديد

وناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد  فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم  اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 

 

 

 

حملة سلوكنا- مسئوليتنا

واصلت وزارة النقل الحملة الموسعة التي أطلقها تحت عنوان سلامتك تهمنا، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

كما ناشدت الهيئة المواطنين عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للممتلكات العامة وتعطيل سير القطارات. 


 

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السلوكيات الخاطئة هيئة السكك الحديد تعطيل مسير القطارات توعية الركاب والمواطنين
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