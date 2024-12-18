الأسواق العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، واستطلاع يرصد أبرز التوقعات

حالة من الترقب تعيشها الأسواق العالمية، قبل إعلان الفيدرالي الأمريكي عن أسعار الفائدة، في آخر اجتماعات لجنة السياسة الفيدرالية في 2024، وهذا في الوقت الذي تظل فيه معدلات التضخم أعلى من المستهدف، والنمو الاقتصادي يسجل حوالي 3%، وسوق العمل يتمتع بالقوة.

وبالرغم من أن مستهدفات الفيدرالي لم يتم الوصول إليها حتى الآن، والتي تضطره للقيام بتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها، إلا أن التوقعات تشير إلى خفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

ويتوقع المتداولين في الأسواق العالمية، أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة القياسي على القروض الليلية بمقدار ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس، وهذا سيخفضه إلى نطاق مستهدف بين 4.25% إلى 4.5%.

وأظهر استطلاع لـ CNBC أن 93% من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون الخفض، في حين يرى 63% فقط أن ذلك هو الإجراء الصحيح.

كابوس التضخم لصناع السياسات

يبقى التضخم بالفعل مشكلة مزعجة لصناع السياسات على الرغم من أن المعدل السنوي قد انخفض بشكل كبير من ذروته التي استمرت 40 عامًا في منتصف عام 2022، إلا أنه ظل في نطاق 2.5% إلى 3% لمعظم عام 2024. يهدف الفيدرالي إلى تحقيق تضخم بنسبة 2%.

جيروم باول، فيتو

من المتوقع أن يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي سيصدر يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعًا في نوفمبر إلى 2.5%، أو 2.9% في القراءة الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة.

أشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين دعموا فكرة خفض الفائدة إلى أن السياسة لا تحتاج إلى أن تكون مقيدة بنفس الطريقة في البيئة الحالية وأنهم لا يريدون المخاطرة بتضرر سوق العمل.

فرصة لخفض "متشدد"

إذا نفذ الاحتياطي الفيدرالي الخفض، فسيكون ذلك أول خفض كامل بمقدار نقطة مئوية منذ سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من أن هذا يعد تخفيفًا كبيرًا في فترة زمنية قصيرة، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لديهم أدوات تحت تصرفهم لإبلاغ الأسواق بأن الخفض في المستقبل لن يكون بهذه السهولة.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

إحدى تلك الأدوات هي مصفوفة النقاط التي تمثل توقعات الأعضاء الفرديين لأسعار الفائدة خلال السنوات القليلة المقبلة. سيتم تحديث هذه المصفوفة يوم الأربعاء جنبًا إلى جنب مع باقي ملخص التوقعات الاقتصادية الذي سيتضمن توقعات غير رسمية للتضخم، والبطالة، والناتج المحلي الإجمالي.

أداة أخرى هي استخدام التوجيه في البيان الصادر بعد الاجتماع للإشارة إلى الاتجاه الذي يراه اللجنة للسياسة النقدية. أخيرًا، يمكن لباول استخدام مؤتمره الصحفي لتقديم مزيد من التلميحات.

سياسة الفيدرالي بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا

تجاهل رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وزملاؤه الأسئلة المتعلقة بتأثير المبادرات التي قد يتخذها ترامب على السياسة النقدية، مشيرين إلى عدم اليقين بشأن ما هو مجرد كلام في الوقت الحالي وما سيصبح واقعًا في المستقبل.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن خطط الرئيس المقبل، مثل فرض الرسوم الجمركية العدوانية، وخفض الضرائب، وترحيل المهاجرين، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم بشكل أكبر.

ويتوقع معظم المحللين في وول ستريت أن يقوم مسؤولو الاحتياطي الفدرالي برفع توقعاتهم للتضخم وتقليص التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة في عام 2025.

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