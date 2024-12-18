أسعار الذهب والفضة قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا مع تركيز الأسواق على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتوقعاته لعام 2025، التي من المنتظر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2642.08 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:03 بتوقيت جرينتش.

انخفاض العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1%

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2657.90 دولار.

الفضة هبطت 0.6% إلى 30.36 دولار للأونصة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 30.36 دولار للأونصة.

انخفاض سعر البلاتين 0.6%

كما انخفض سعر البلاتين 0.6% إلى 932.76 دولار.

انخفاض سعر البلاديوم نحو 0.6%

وتراجع سعر البلاديوم نحو 0.6% إلى 928.90 دولار.

اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يشار إلى أن مجلس الاحتياطي بدأ اجتماع السياسة النقدية له أمس الثلاثاء ويختتمه اليوم. ووفقا لـ «رويترز» ينصب التركيز على تحديث توقعاته الاقتصادية وهو ما قد يمنح مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة عامي 2025 و2026.

من المقرر أن يصدر بيان الفيدرالي الأمريكي في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، قبل أن يدلي رئيس المجلس جيروم باول بتصريحات.

و ترجح الأسواق بنسبة 95.4% خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع، في حين تتوقع بنسبة 16% خفضها في يناير 2025، وذلك وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر، لتعزز قراءات التضخم المرتفعة في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما قد يشير إلى أن البنك المركزي سيوقف دورة التيسير النقدي في يناير المقبل.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد آخر؛ يترقب المتعاملون بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وتصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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