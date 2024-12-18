الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء: اجتماع الرئيس السيسي في القيادة العامة كان شديد الأهمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيادة العامة للقوات المسلحة كان بالغ الأهمية، مشيرًا إلى الرسائل الحاسمة التي تم التأكيد عليها خلال اللقاء.  

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي شدد على عدة نقاط رئيسية، من بينها أن امتلاك مصر القدرة والقوة يمثل ضمانة أساسية للحفاظ على أمن وسلامة مقدرات الشعب المصري.  

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي أكد استمرار الجهود المصرية المضنية لإنهاء الأزمات والصراعات في المنطقة، انطلاقًا من ثوابت السياسة المصرية التي تقوم على التوازن والاعتدال في التعامل مع الأحداث المتلاحقة.

 وشدد على أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمان، وضمان وحدة وسلامة أراضي دول المنطقة، والحفاظ على حقوق شعوبها.

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