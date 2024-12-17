روسيا تطور منظومة "كالينكا" لمكافحة محطات "ستارلينك" التابعة لـ إيلون ماسك

طورت روسيا منظومة "كالينكا" الإلكترونية التي يمكنها التقاط الإشارات الواردة من وإلى أقمار "ستارلينك" الصناعية التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تخضع المنظومة الآن للاختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

التقاط الإشارات الواردة من وإلى أقمار "ستارلينك" الصناعية

صرح بذلك أندريه بيزروكوف رئيس إدارة المركز الروسي للأنظمة غير المأهولة والتقنيات. وأوضح أن "كالينكا" قادرة على اكتشاف الزوارق البحرية المسيّرة ودرونات "بابا ياغا" التكتيكية الأوكرانية، مع العلم أن الجيش الأوكراني يزودها بمحطات "ستارلينك" لتتصدى لوسائل الحرب الإلكترونية الروسية.

وحسب بيزروكوف فإن الرادار الذي تتضمنه منظومة "كالينكا" بمقدوره اكتشاف زورق مسيّر على مسافة 15 كيلومترا، وتدميره برشاش.

المنظومات المتخصصة في اكتشاف إشارات "ستارلينك"

وقال بيزروكوف إن إنتاج المنظومة "كالينكا" قد بدأ على دفعات صغيرة. وفي حال نجاح اختباراتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة سيبدأ إنتاجها الصناعي على دفعات كبيرة.

جدير بالذكر أن "كالينكا" ليست المنظومة الوحيدة في الجيش الروسي المتخصصة في اكتشاف إشارات "ستارلينك". وكانت شركة "سيستروريتسك" الروسية للأسلحة قد طورت عام 2022 مجمع "بورشيفيك" القادر على اكتشاف محطات "ستارلينك" على مسافة 10 كيلومترات بدقة 60 مترا.

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