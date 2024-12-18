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ثقافة وفنون

شاهد تطرح الموسم الأول من مسلسل جودر كاملًا، الجمعة

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو

مسلسل جودر، تطرح منصة شاهد يوم ٢٠ ديسمبر الجاري الموسم الأول من مسلسل جودر كاملًا وذلك بعد نجاحه في موسم رمضان الدرامي الماضي.

حكاية جودر ابن عمر المصري

ويقدم مسلسل جودر حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة بطريقة مبتكرة وجديدة، حيث يجسد فيه الفنان ياسر جلال شخصية شهريار وتجسد ياسمين رئيس شخصية شهرزاد، وقدم الموسم الأول من المسلسل حكاية جودر ابن عمر المصري مع عدوه شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

وحقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا عند عرضه خاصة أنه قدم الحكاية الخاصة بجودر ابن عمر المصري بطريقة سرد مشوقة مع الاعتماد على جماليات الصورة، ولقد انتهى الجزء الأول على فشل جودر في الوصول إلى كنز الشمردل.

جودر ألف ليلة وليلة

ويضم العمل كل من؛ ياسر جلال، نور، عمر مصيلحي، ياسمين رئيس، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، تارا عماد، وفاء عامر، أيتن عامر، وليد فواز.

كما تشارك هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، چيهان الشماشرجي.

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