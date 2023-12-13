الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ياسر جلال يسافر للمغرب من أجل مسلسله الرمضاني "ألف ليلة وليلة"

ياسر جلال, فيتو
ياسر جلال, فيتو

سافر الفنان ياسر جلال للمغرب، اليوم الأربعاء، لاستكمال مشاهد تصوير مسلسله “ألف ليلة وليلة”، الذي يجسد فيه شخصية شهريار، ومن المقرر عرضه خلال النصف الأول من رمضان 2024.

ياسر جلال يصور مسلسل الف ليلة وليلة

وخلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بدأ‭ ‬ياسر‭ ‬جلال‭ ‬تصوير‭ ‬أول‭ ‬مشاهد‭ ‬المسلسل،‭ ‬والذى‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الإعلامي،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬إلى‭ ‬بلغاريا‭ ‬وتركيا‭ ‬والمغرب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬لتنوع‭ ‬مشاهد‭ ‬حكايات‭ ‬“ألف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة”،‭ ‬وبدأت‭ ‬شركة‭ ‬الإنتاج‭ ‬فى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الديكور‭ ‬والتصاميم‭ ‬الرئيسية‭ ‬وكذلك‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الملابس‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬الملائمة‭ ‬للعمل‭.

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ملامح مسلسل ألف ليلة وليلة لياسر جلال


وسيشمل‭ ‬العمل‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬حكايات‭ ‬ألف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة‭ ‬ولكن‭ ‬بإطار‭ ‬حدثى‭ ‬يلائم‭ ‬العصر‭ ‬ويضم‭ ‬حكايات‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬فمن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يسرد‭ ‬المؤلف‭ ‬أنور‭ ‬مغيث‭ ‬خفايا‭ ‬جديدة‭ ‬بهذا‭ ‬الكتاب‭ ‬العملاق‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬لتلك‭ ‬السيرة‭ ‬التاريخية،‭ ‬وستكون‭ ‬الرؤية‭ ‬الإخراجية‭ ‬لـ‭ ‬إسلام‭ ‬خيرى،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬النجوم‭ ‬بجانب‭ ‬ياسر‭ ‬جلال،‭ ‬فيضم‭ ‬ألف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة؛‭ ‬أحمد‭ ‬ماهر،‭ ‬نور،‭ ‬أحمد‭ ‬بدير،‭ ‬شيرى‭ ‬عادل،‭ ‬ياسمين‭ ‬رئيس،‭ ‬مايان‭ ‬السيد،‭ ‬سامى‭ ‬مغاورى‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬الشباب‭..‬


وينتمى‭ ‬“ألف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة”‭ ‬إلى‭ ‬المسلسلات‭ ‬الضخمة‭ ‬إنتاجيا‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التصوير‭ ‬الخارجى‭ ‬والجرافيك‭ ‬عالى‭ ‬الجودة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كبير‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬عالم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السحر‭ ‬والأسرار‭ ‬والحكايات،‭ ‬فالجميع‭ ‬يعلم‭ ‬حكاية‭ ‬الملك‭ ‬“شهريار”‭ ‬فى‭ ‬حكاية‭ ‬ألف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة‭ ‬فكان‭ ‬ملكا‭ ‬عادلا‭ ‬وصالحا‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يمر‭ ‬بصدمة‭ ‬مؤلمة‭ ‬فى‭ ‬حياته،‭ ‬وهذا‭ ‬الذى‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬شهريار‭ ‬فكان‭ ‬له‭ ‬أخ‭ ‬أصغر‭ ‬منه،‭ ‬وكانا‭ ‬هما‭ ‬الاثنان‭ ‬تخونهما‭ ‬زوجاتهما‭ ‬مع‭ ‬العبيد‭ ‬وهو‭ ‬أيضًا‭ ‬تعرض‭ ‬لخيانة‭ ‬زوجته‭ ‬له‭ ‬فأصيب‭ ‬بحالة‭ ‬كره‭ ‬للنساء‭ ‬جميعًا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيجسده‭ ‬الفنان‭ ‬ياسر‭ ‬جلال‭ ‬بأسلوبه‭ ‬الخاص‭ ‬وأخذ‭ ‬يتزوج‭ ‬النساء‭ ‬الواحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬ويقتلهن‭ ‬فى‭ ‬صبيحة‭ ‬الزواج،‭ ‬فخافت‭ ‬النساء‭ ‬بطشه‭ ‬إلا‭ ‬شهرزاد‭ ‬والتى‭ ‬ستجسدها‭ ‬النجمة‭ ‬“ياسمين‭ ‬رئيس”‭ ‬ابنة‭ ‬وزيره‭ ‬التى‭ ‬تقدمت‭ ‬للزواج‭ ‬منه‭.‬


ولذكائها‭ ‬بدأت‭ ‬تروي‭ ‬له‭ ‬القصة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬حتى‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬التالى‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمسها،‭ ‬وتشوقه‭ ‬لمعرفة‭ ‬نهاية‭ ‬القصة‭ ‬التى‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تنهيها‭ ‬إلا‭ ‬فى‭ ‬الليلة‭ ‬التالية‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬القصص‭ ‬التي‭ ‬روتها‭ ‬ألف‭ ‬قصة‭ ‬وقصة‭ ‬روتها‭ ‬فى‭ ‬ألف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة،‭ ‬شفى‭ ‬الملك‭ ‬بعدها‭ ‬وأحبها‭ ‬وأصبحت‭ ‬شهرزاد‭ ‬ملكته‭.‬


وبجانب‭ ‬ألف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة،‭ ‬ينتظر‭ ‬ياسر‭ ‬جلال‭ ‬عرض‭ ‬أولى‭ ‬تجارية‭ ‬الدرامية‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬وهو‭ ‬مسلسل‭ ‬“الديب”‭ ‬الذى‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬بشخصية‭ ‬مختلفة،‭ ‬ويجمعه‭ ‬بالمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬نادر‭ ‬جلال‭.‬
 

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الف ليلة وليلة رمضان 2024 مسلسل ألف ليلة وليلة ياسر جلال

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