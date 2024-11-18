الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسر جلال ينتهى من تصوير جودر 2 اليوم

مشهد من مسلسل جودر
مشهد من مسلسل جودر

 ينتهى الفنان ياسر جلال اليوم من تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل جودر 2، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني القادم، ويشاركه في التصوير الفنان وليد فواز وعدد من الفنانين المشاركين في العمل.

 

عرض مسلسل جودر 2

 قررت الشركة المنتجة لمسلسل جودر الجزء الثاني الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2025.

 

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

في الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع عبد العزيز مخيون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مسلسل جودر ياسر جلال وليد فواز الجزء الثاني من مسلسل جودر سلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

كواليس مسلسل جودر 2 لياسر جلال (فيديو)

الانتهاء من مونتاج 5 حلقات من مسلسل جودر 2

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

مصيرهم الخسف، علي جمعة يحذر المغرورين المتوهمين ببقاء قوتهم وملكهم من عقاب الله

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

المزيد
الجريدة الرسمية