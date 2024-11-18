ياسر جلال ينتهى من تصوير جودر 2 اليوم

ينتهى الفنان ياسر جلال اليوم من تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل جودر 2، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني القادم، ويشاركه في التصوير الفنان وليد فواز وعدد من الفنانين المشاركين في العمل.

عرض مسلسل جودر 2

قررت الشركة المنتجة لمسلسل جودر الجزء الثاني الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2025.

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

في الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع عبد العزيز مخيون.