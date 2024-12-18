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أخبار مصر

تطورات الأوضاع في سوريا وغزة ولبنان تتصدر المباحثات المصرية الإندونيسية بالاتحادية

الرئيس السيسي وبرابوو
الرئيس السيسي وبرابوو سوبيانتو، فيتو
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإندونيسي حيث عزفت الموسيقى السلامين لمصر وإندونيسيا كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وانطلقت بقصر الاتحادية جلسة مباحثات بين الرئيس السيسى، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة  فضلا عن أهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية فضلًا عن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تطورات الأوضاع في سوريا وتأكيد مصر على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.

كما من المقرر أن تشهد المباحثات تتطورات الأوضاع في غزة وتأكيد مصر على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.

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