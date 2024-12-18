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افتتاح عيادة للأورام بمستشفى أم المصريين العام بالجيزة

اجهزة طبية
اجهزة طبية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة عن افتتاح عيادة متخصصة للأورام بمستشفى أم المصريين العام، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المديرية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتخصصة لسكان محافظة الجيزة.

مواعيد العمل بعيادة الأورام

وأوضحت مديرية الصحة بالجيزة أن العيادة تستقبل المرضى أيام السبت والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

موقع عيادة الأورام

وتقع العيادة بمقر قسم الأورام في المبنى العام بالمستشفى، تحديدًا في الدور الثالث.

وأشارت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة إلى أنه يهدف افتتاح هذه العيادة إلى تسهيل حصول المرضى على خدمات تشخيص وعلاج الأورام، وتقليل الحاجة إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة لتلقي العلاج. كما يُساهم ذلك في تخفيف العبء على المستشفيات الأخرى وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين.

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