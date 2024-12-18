الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأفضلية للريدز، التاريخ يرجح كفة ليفربول أمام ساوثهامبتون قبل مواجهة الليلة

ليفربول
ليفربول

يستعد فريق ليفربول، لمواجهة نظيره ساوثهامبتون في إطار لقاءات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كاراباو، على أرضية ملعب "سانت ماري".

تاريخ مواجهات ليفربول وساوثهامبتون

وقبل لقاء اليوم لعب الفريقان 112 مباراة فاز ليفربول في 59 وفاز ساوثهامبتون في 30 وتعادلا في 23 مباراة

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو

تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في ربع نهائي كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

تذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في ربع نهائي كأس كاراباو عبر قناة beIN Sports HD 2.
 

وتأهل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح إلى ربع نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي نفس النتيجة التي حققها ساوثهامبتون ضد ستوك سيتي، في دور الـ16 من البطولة، ليتأهل إلى ملاقاة ليفربول الليلة.

 

وتقام مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس كاراباو، مساء الخميس، بعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.

غياب سلوت عن مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون

ووضع الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، ناديه في ورطة بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال تعادل الريدز أمام فولهام 2/2، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

كان كورتيس جونز قد تحصل على بطاقة صفراء، في الدقيقة 57، نتيجة تدخله العنيف على لاعب فولهام أليكس إيوبي، وهو ما تسبب ذلك في غضب سلوت، الذي ظل يعترض على قرار الحكم، ليقرر الأخير منح الهولندي بطاقة صفراء.

وتُعد تلك البطاقة الصفراء هي الثالثة لـ سلوت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعدما تحصل على واحدة أمام تشيلسي، وأخرى أمام آرسنال، ليتأكد إيقاف المدرب الهولندي وغيابه عن مباراة ليفربول المقبلة والتي ستكون اليوم الأربعاء، ضد ساوثهامبتون، على ملعب "سانت ماري" في دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول ساوثهامبتون وليفربول ساوثهامبتون ضد ليفربول ساوثهامبتون امام ليفربول مباراة ساوثهامبتون وليفربول مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول مباراة ساوثامبتون امام ليفربول

مواد متعلقة

بعد عروض الكبار، فرانكفورت يستعد لضم بديل عمر مرموش

مدرب مانشستر يونايتد يرد على طلب راشفورد بالرحيل

أرقام رائعة للملك المصري محمد صلاح أمام ساوثهامبتون (إنفوجراف)

عملاق إيطالي يسعى لضم عمر مرموش

ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية