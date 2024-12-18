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رياضة

كرة اليد، خالد فتحي يتحدث عن تألق اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية

خالد فتحي رئيس اتحاد
خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، فيتو

كرة اليد، أبدى خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، سعادته بتألق اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية، بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

دليل على تفوق كرة اليد المصرية

وقال خالد فتحي، أن تألق اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج هو دليل واضح على تفوق كرة اليد المصرية بشكل عام، ويصب في صالح المنتخب الوطني بشكل أساسي.

وأوضح خالد فتحي، أن انتقال تهافت الأندية الأوروبية على التعاقد مع اللاعبين المصريين هو أمر إيجابي يجب استغلاله في تصدير المزيد من اللاعبين صغار السن خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن كرة اليد المصرية باتت تتمتع بسمعة طيبة في كل الدوريات الأوروبية.

احتراف دودو وأحمد عادل

وأشاد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بانتقال كل من أحمد هشام دودو وأحمد عادل لاعبا منتخبنا الوطني إلى صفوف فيزبريم المجري بداية من الموسم المقبل، مؤكدا أن اللاعبين المصريين يستحقون اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية.

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